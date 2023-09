El análisis de la declaración de Walter Bento, en dos partes: declaró "bien" y "pifió" en las preguntas

El juez federal Walter Bento intentó defenderse este miércoles de las acusaciones de corrupción en su contra y declaró por primera vez ante el tribunal para dar su versión de los hechos.

El abogado Jorge Caloiro detalló en MDZ Radio que “fueron dos horas y media, tres de declaración, vemos la gran influencia de su nuevo abogado defensor, creo que estaba muy bien coacheado, declaró bien”.

Sin embargo, durante la segunda parte, que “era la que estábamos esperando todos y no había pasado nunca durante más de dos años de investigación”, Bento respondió preguntas y “realmente pifió”.

“Cayó en su propia trampa. Principalmente por lo que lo tiene más complicado, que es su relación con Aliaga”, opinó Caloiro en Sonría lo Estamos Filmando.

Cabe recordar que al magistrado lo acusan de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de otorgar beneficios. Diego Aliaga, el ex despachante de Aduana asesinado, es el presunto operador del juez federal en la supuesta asociación.

“Uno no sale de sorprenderse. Cuando cuenta que Aliaga, que vivía en el mismo barrio, iba y le golpeaba la puerta, y un día le llevó una silla de ruedas para el hijo y otro día le golpeó a las nueve de la noche y Aliaga le pedía dos platos hondos. Mariana Fragueiro (abogado defensor) debe haber pensado ‘no tendríamos que haber contestado preguntas’”, indicó Caloiro.

“Bento niega las comunicaciones que se hacía con Aliaga por Telegram, no reconoce que esa prueba sea real. Dijo que no existieron, antes había declarado por escrito y las había reconocido”, remarcó y agregó que “Diego Aliaga no murió, lo mataron. Es un personaje oscuro en la Justicia mendocina”.