Contundente gesto del Papa Francisco contra Victoria Villarruel

El Papa Francisco emitió un guiño contra Javier Milei y su compañera de fórmula de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, al saludar hoy al nieto 133 que recuperó su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, quien es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho y nieto de Nélida Navajas. El mensaje de Francisco llegó al finalizar la Audiencia General en la Plaza San Pedro y a menos de 48 horas de que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei celebrara un homenaje a las víctimas de la guerrilla durante los 70.

El Papa Francisco saludó al nieto recuperado y a parte de su familia tras el tradicional encuentro con los fieles de los miércoles, en su regreso a la plaza vaticana tras el receso estival europeo. El nieto 133, del que se anunció la recuperación de identidad a fines de julio, estuvo acompañado por parte de su familia y por la monja francesa Genevieve Jeanningros, sobrina de Leonié Duquet, una de las religiosas francesas desaparecidas en 1977.

El verdadero progreso de las naciones no se mide por la riqueza económica y mucho menos por los que invierten en la ilusoria potencia de los armamentos, sino por la capacidad de hacerse cargo de la salud, la educación y el crecimiento integral de la gente. #Mongolia — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 4, 2023

El encuentro de hoy se da tras una larga serie de audiencias que el Papa ha tenido con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo desde el inicio de su pontificado, como los encuentros privados que tuvo, entre otras, con la fallecida presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la titular de Abuelas, Estela Carlotto y la referente de Madres e Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

Ayer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó los dichos de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, sobre la militancia de su hija Laura, desaparecida por la última dictadura militar, y afirmó que meterse con ella "es imperdonable". "Me avisaron que dijo cosas muy fuertes sobre mi persona. Que a mí me diga lo que quiera, pero a Laura que no la toque. Tocar a Laura es imperdonable", sostuvo la referente de los derechos humanos.

A los agravios, respondemos con verdad



Expresamos nuestro repudio a las falacias vertidas sobre la figura de nuestra presidenta, Estela de Carlotto, y sobre el proceso de memoria, verdad y justiciahttps://t.co/9Ejew30SVZ pic.twitter.com/N5oLMU0Lbc — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) September 5, 2023

En declaraciones radiales, Carlotto reconoció que está "enojada con esta persona" y continuó: "Lo que ha dicho, hecho o piensa hacer no se lo tenemos que permitir". "Está dando señales de que si vienen ellos, esto de ahora no es nada, ¿qué será después?", se preguntó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

De todos modos, evitó profundizar en la polémica con Villarruel: "Yo no aflojo. Por supuesto la institución que presido se ofende porque lógicamente somos todos hermanos entre nosotros, nos queremos y nos respetamos. Pero es cierto que estas personas así hay que dejarlas pasar".

"Hay que dejarlas pasar, pero por supuesto defendiéndonos. Con la verdad, con la lucha permanente", concluyó. De esta manera, Carlotto se refirió a los dichos de la diputada nacional de La Libertad Avanza, quien la definió como "un personaje bastante siniestro" y planteó que "tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros".

Villarruel generó polémica al encabezar el lunes en la Legislatura porteña un acto en homenaje a "las víctimas del terrorismo" atribuido a organizaciones como Montoneros y el ERP y criticó las manifestaciones en contra de la iniciativa que hubo fuera del recinto.