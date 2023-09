Cómo es el nuevo plan de viviendas que anunció Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez anunció este miércoles el sorteo de 2.150 viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) distribuidas en 12 departamentos. La inscripción se lanzará la semana que viene y el sorteo se realizará por lotería el 21 de septiembre, a tres días de las elecciones a gobernador.

El mandatario provincial participó este mediodía de una entrega de viviendas en el Barrio Filiberto de Godoy Cruz, junto al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla. Durante la actividad, dio a conocer una novedosa línea de acceso a la vivienda en la provincia.

"Los mendocinos y mendocinas van a poder acceder a 2.150 viviendas que se ponen a disposición en una inscripción a través de la página web del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entre el 11 y el 19 de septiembre", manifestó Suarez y detalló que "el 21 de septiembre se hará el sorteo a través de la lotería entre aquellos que tienen los requisitos".

El programa IPV Mi Casa ya es una realidad para las familias mendocinas que ansían una vivienda propia. Mediante una modalidad innovadora, se sortearán 2.154 viviendas de diversas tipologías: departamentos, dúplex y viviendas individuales de 1,2 y hasta 3 dormitorios.

Anunciamos el lanzamiento del programa IPV Mi Casa. A partir del 11 de septiembre, 2154 familias podrán inscribirse en 61 emprendimientos distribuidos en Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Lujan, Maipú, San Rafael, San Martín, Tupungato, General Alvear, Junín y Rivadavia.

Detalló que las más de dos mil viviendas están distribuidas en 61 barrios y abarcan a 12 departamentos de la provincia. Algunas de las casas ya están listas y otras se están construyendo. "Calculo que unas 250 se van a poder entregar este año y las demás el año que viene", precisó.

En cuanto a los requisitos para acceder al sorteo, el gobernador afirmó que los postulantes deberán ser mayores de 18 años, tener a cargo un grupo familiar, realizar un aporte inicial equivalente a 25 salarios mínimo, vital y móvil (aproximadamente 3 millones de pesos) y tener ingresos por al menos tres salarios mínimo vital y móvil y un máximo de siete.

Sin embargo, remarcó que quienes no cumplan con el requisito del ingreso mínimo, pueden tener un "fiador". "Un joven con esposa e hijos que tiene un salario que no le dan, el padre puede ser el fiador si está en una mejor situación económica. Esto es para que cierta gente que no tiene acceso a la vivienda", ejemplificó.

En tanto, Suarez señaló que se trata de viviendas de diferentes precios y el programa contará de 360 cuotas que no tendrán interés y se actualizarán a través del Coeficiente de variación salarial. A su vez, el valor de la cuota en ningún caso podrá afectar más del 20% del salario que los solicitantes señalen que reciben.