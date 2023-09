Rodolfo Suarez buscó despejar dudas sobre la negociación del proyecto de potasio

El Gobierno de Mendoza anunció este lunes que iniciaron negociaciones con el oferente mejor calificado para hacerse cargo de Potasio Río Colorado y que en los próximos días se firmaría el contrato para comenzar la explotación de la mina en Malargüe. Al respecto, este martes el gobernador Rodolfo Suarez buscó despejar suspicacias sobre las empresas involucradas en el proceso y explicó las razones de la confidencialidad sobre los grupos empresarios oferentes.

“Este es un proceso que lo llevó adelante la Unión de Bancos Suizos (UBS). Al final quedaron seleccionados tres grupos. Un grupo que tiene empresas nacionales donde hay una de las mineras más antiguas del país junto a un grupo brasilero. Otro es canadiense con una empresa de Buenos Aires, porque no tenía antecedentes mineros. Y otro grupo con algunos empresarios vinculados a la Provincia de Mendoza”, detalló el mandatario provincial esta mañana, tras presentar nuevas maquinarias para el Departamento General de Irrigación.

Hasta que no se firme el contrato no se podrá dar a conocer formalmente el nombre de la empresa elegida para desarrollar el proyecto minero. No obstante, según trascendidos del sector empresario mendocino se trataría de la empresa Minera Aguilar que es parte de Integra Capitals, cuyo presidente es el empresario mendocino José Luis Manzano.

Suarez aclaró que UBS seleccionó la que consideró como mejor oferta y que este lunes se iniciaron las conversaciones con el grupo empresario. “Es la oferta que más porcentaje le da a la provincia, que invierte en menos años y que tiene antecedentes en minería. Lo fundamental es que este grupo está vinculado con el gobierno brasilero, porque Brasil tiene mucho interés en el potasio”, destacó.

Explicó que la coyuntura geopolítica por la guerra de Rusia contra Ucrania, ha provocado que Brasil, uno de los grandes mercados para la compra de potasio, no esté recibiendo el mineral proveniente de Rusia.

“Es una oferta muy buena en cuanto a los tiempos y lo que queremos es que se produzca trabajo en forma inmediata y que la mina empiece a producir lo antes posible. Yo calculo que la semana que viene ya estamos firmando el contrato”, expresó el gobernador.

Al mismo tiempo, reconoció que “hay empresarios argentinos” vinculados al oferente y explicó por qué no han revelado los nombres de las firmas. “Nosotros no podemos revelar e ir con otra si no firmamos el contrato en definitiva. Estas contrataciones, por los volúmenes que estamos hablando, no se dice quienes son porque tendría una ventaja en la negociación última del contrato. Son pautas que se se establecen a nivel internacional en este tipo de negociaciones”, manifestó.