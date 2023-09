Rival de Máximo Kirchner en el PJ se sumó a campaña de Unión por la Patria

El principal adversario de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, Fernando Gray se sumó a la campaña de Unión por la Patria de la mano de Agustín Rossi. El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UP acompañó al rival del jefe de La Cámpora en el peronismo bonaerense y sostuvo que "la industria argentina, con la generación de empleo de calidad, representa el modelo de país que estamos buscando y para el que estamos trabajando".

Rossi se mostró junto a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y ex titular del PJ bonaerense. Fue en un acto en la fábrica de zapatillas Kioshi en una actividad convocada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), en el marco del Mes de la Industria. “Tengo una profunda alegría porque esta planta tan importante vuelve a estar en funcionamiento. Kioshi es una verdadera nave insignia de todo lo que representa el trabajo, la industria, la producción y el crecimiento en Esteban Echeverría”, expresó Fernando Gray acompañado por el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, y el titular de Kioshi, Emmanuel Fernández.

Recorrimos la empresa Kioshi Footwear con el jefe de Gabinete de la Nación, @RossiAgustinOk. Desde 2022 en el distrito, a partir de su adhesión al programa Invertí en Esteban Echeverría, la compañía amplió y mejoró su capacidad productiva, y hoy emplea a 100 vecinas y vecinos. pic.twitter.com/mxQ20VqwEq — Fernando Gray (@fernandogray) September 4, 2023

Luego, el jefe comunal señaló: “el Día de la Industria Nacional se celebra el 2 de septiembre porque ese día se produjo la primera exportación de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, proteger nuestra industria y la producción, y venderle al mundo”. Y agregó: “desde el Estado tenemos que generar las condiciones para producir y por eso, desde nuestro Municipio, llevamos adelante el programa Invertí en Esteban Echeverría que exime del 100% el pago de las tasas municipales por cinco años a las empresas que se radiquen en el distrito y contraten mano de obra local”. En el primer aniversario de la reapertura de la planta en el partido bonaerense, Rossi destacó que *"hace un año que cien ciudadanos de Esteban Echeverría consiguieron trabajar acá".

Y amplió: "No hay fórmulas mágicas. La Argentina se ha construido gracias a los trabajadores y al esfuerzo de los industriales y de los empresarios que en lugar de especular y poner su capital en el banco deciden invertirlo para generar empleo de calidad".

En cuanto a la perspectiva para el futuro, el jefe de Gabinete aseguró: "Lo que construimos hasta ahora es una casa a la que le faltan cosas, pero a la que le pusimos los cimientos. Lo que falta es construir sobre lo que está, no destruir lo que está. No creer que destruyendo todo, agrediendo a todos, se van a resolver las cosas".

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aludió a las políticas que favorecen la instalación de industrias en el municipio, al señalar que "como Estado municipal tenemos que ayudar también junto con la Nación y las provincias". Y agregó que "si seguimos apostando al trabajo y a la producción vamos a seguir creciendo, sin olvidar que tenemos una enorme responsabilidad social por delante".

Gray había impugnado ante la justicia la designación de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense. “La Cámpora me quiso pasar por encima y no pudo. Hasta acá llegaron. Me planté. Un sector pretende tomar el PJ antes de tiempo. ¿Qué significa el vamos por todo? Hay que tranquilizarse”, fue la advertencia del jefe comunal de Esteban Echeverría.