Patricia Bullrich le sugirió a Juan Schiaretti que baje su candidatura: la dura respuesta

Patricia Bullrich pateó el tablero político en Córdoba y le sugirió a Juan Schiaretti que baje su candidatura a presidente por el frente Hacemos por Nuestro País. “No estaría mal que se baje", aseveró. "Con todo respeto al gobernador y al votante, la gente tiene que elegir estratégicamente”, y aclaró que “no es en contra de él, sino a favor de quién pongo el voto”.

Continuando con su reflexión, Bullrich se preguntó: “¿Quién va a representar mejor los intereses de Córdoba?”, y aseguró que “de los tres que estamos en competencia, Patricia Bullrich es quien va a defender el campo y la industria cordobeses, va a ayudar para que los cordobeses tengan más seguridad”.

Además, la exministra de Seguridad le recomendó al candidato cordobés que “sería una buena idea que deje que su voto se disperse, que deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de colaboración con el país”.

Bullrich también explicó porqué en su momento rechazó el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio, en la previa a las PASO, una propuesta que era sostenida tanto por Horacio Rodríguez Larreta como por Gerardo Morales: “Cuando se habló de Schiaretti en su momento interfería en las elecciones provinciales, y esa discusión (dentro de Juntos por el Cambio) nos partió al medio”.

Vía Twitter, Florencio Randazzo fue tajante contestandole a la candidata: “Pedirle a un candidato a Presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó".

"No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores”, concluyó el candidato a vicepresidente de Schiaretti en respuesta a la exministra de Seguridad.

“Nosotros no tenemos un problema insalvable con Schiaretti, pero no queríamos que (su incorporación) fuera una forma de perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió”, haciendo alusión por el triunfo de Martín Llaryora por la gobernación de la provincia de Córdoba.



“No le saco mérito al que ganó”, continuando su reflexión por las elecciones de Llaryora, y agregó que “estábamos convencidos de que si eso no pasaba (la discusión en torno a la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio), ganábamos Córdoba”.

Patricia Bullrich de nuevo en Córdoba

Durante su visita a la provincia de Córdoba del martes, Patricia Bullrich anticipó medidas económicas que aliviarían al sector agroindustrial, y que llevará adelante en su eventual gobierno: “Vamos a eliminar los Derechos de Exportación (DEX) a las Economías Regionales y a la Lechería desde el primer día y, lo antes posible y por LEY, al resto de los productos, dando previsibilidad y reglas clara”.

“Eliminaré todas las restricciones, trabas y cupos a las exportaciones y vamos a promover los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea porque es fundamental aumentar de manera significativa el intercambio comercial, intelectual, científico y tecnológico. Vamos a dejar de ser un país cerrado al mundo”, definió.

Además, la candidata anunció que explicó que "con estas medidas vamos a lograr el desarrollo del país productivo, promoviendo el corrimiento de nuestras fronteras productivas por la adopción de nuevas tecnologías de AgTech, Riego, Agricultura de Precisión, Nuevas Variedades de Cultivos, adelantos genéticos, las que solo pueden lograrse con rentabilidad y previsibilidad".

Ya en rueda con la prensa, Bullrich aseguró que “hoy se está jugando el destino del país con un kirchnerismo que se quiere quedar en las guaridas, en todos lados, y con un Juntos por el Cambio que está renovado y le brinda al país un plan mucho más contundente, un plan que no se va a quedar a mitad de camino, que no se va a asustar con un Moyano que le grita, que se va a animar a hacer los cambios que tiene que hacer”.

En relación a sus dichos contra Juan Schiaretti, la candidata insistió que “le pido a los cordobeses que voten estratégicamente". "Estratégicamente, ellos, que quieren defender al campo, a la industria que tiene Córdoba, que quieren transparencia, que quieren ser una provincia que no siempre le saquen todo para que otras provincias vivan solo de la coparticipación, que quieren que su producción valga, voten estratégicamente. Y eso es Juntos por el Cambio“, aseveró.

Por último, Bullrich concluyó que “vamos a acompañar a los productores a seguir el camino de la producción sostenible, pensando en el cuidado de los suelos y una política ambiental que acompañe a la producción a través de buenas prácticas”.