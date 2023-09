La contundente advertencia de El Dipy al kirchnerismo: "Si gana Javier Milei, se le cortan los curros"

El Dipy dio una entrevista televisiva este martes para analizar la situación en la que se encuentra el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Allí, afirmó que "todo el peronismo está asustado" ya que "se le empiezan a terminar los curros" en la política.

"Lo que pasa es que también se empiezan a terminar los curros. Yo creo que el peronismo o el kirchnerismo está asustado de verdad, porque si gana Javier Milei se cortan los curros y quedan todos afuera. Javier es un tipo que está tan capacitado para manejar este país, que a esta gente realmente la asusta", advirtió el candidato a intendente de La Matanza.

Por otro lado, habló de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y anticipó que la actual vicepresidenta irá por un nuevo cargo "en dos años".

"Cristina se va a refugiar en la provincia de Buenos Aires, seguramente va a ser senadora provincial para quedarse con los fueros. Va a serlo dentro de dos años", expresó al tiempo de subrayar de forma contundente: "En cana no va a caer nunca".

Asimismo, el referente de La Libertad Avanza también apuntó contra Sergio Massa por la crisis económica y lo tildó como "el traidor más grande que tiene la Argentina".

Acto seguido, le hizo un fulminante pedido: "Échese ministro. Si hay funcionarios que no andan, tenga dignidad y váyase". Y añadió con ironía: "El presidente Massa dijo que él iba a acabar con la inflación cuando es el ministro de Economía. O sea, que hay que votarlo para que él acabe con la inflación".

Sin embargo, el músico no dejó de mostrar su preocupación por el porcentaje de votos sacados por el oficialismo en las PASO. "Sacaron el 27%, hay gente que vota a este delincuente y sigue apostando a estos delincuentes. A mí no me entra en la cabeza", enfatizó.

Y sentenció: "El kirchnerismo es como una secta. Le enseñaron a la gente que no tiene que pensar. ¿Entendés que hay gente que es pobre por culpa de estos políticos que son culpables de su pobreza? Es una vergüenza".