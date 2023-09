El pueblo quiere saber: que clase de personas pretenden gobernarnos

Un aullido histórico que una y otra vez vuelve a mi mente como en un reclamo constante de transparencia democrática que parece nunca va a llegar. Hoy en especial siento que queremos saber más de nuestros candidatos. Queremos saber quiénes realmente son. Y no ya en su "rol" político previo o laboral solamente.

Quiero saber qué clase de personas pretenden gobernarnos

Muy a contrapelo de lo que se establece normalmente, me interesa saber de que han trabajado y la experiencia previa pero me interesa aún más saber sus antecedentes personales, sin que esto signifique necesariamente una inmiscusión en la vida privada de nadie.

Hablo de que sería bueno saber con anterioridad que en las listas del partido "Principios y valores" de Guillote "patotero" Moreno, estaba escondido, probablemente en búsqueda de fueros, nada menos que Ezequiel Guazzora hoy prófugo acusado de abuso sexual contra menores de 8 años, por ejemplo.

Guillermo Moreno quiso ser candidato. Foto: MDZ.

A Guazzora no es el primer hecho que se le conoce. En 2021, fue detenido por la Policía de la Ciudad por agredir a un agente que lo iba detener. Unos meses antes había sido condenado a tres años de prisión en suspenso luego de que en 2020 fuera acusado por su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba, por violencia de género. El había sido uno de los denunciantes de Lilia Lemoine por haber arrojado un huevo en una manifestación y al momento de haber sido citado a ratificar, no lo hizo, porque claramente estaba mintiendo.

El sujeto en cuestión se mostraba en las altas élites del gobierno, el mismo que de a poco le fue soltando la mano. Y a pesar de todo ello Moreno lo tenia de candidato en la lista. Si. Iba a ser Diputado Nacional un condenado y ahora prófugo. Todo esto me hizo pensar en que no me vengan con que no nos metamos en la vida personal, porque la verdad es que sí nos importa, porque los valores que sostengan en su vida son los que después llevarán a las leyes y a la gestión pública.

Así que disculpen si pregunto antecedentes penales, y demás temas pero creo que no soy la única. Por eso ahora el pueblo quiere saber más que nunca que los que pretenden gobernarnos sean personas de bien y no delincuentes en búsqueda de un currito o un fuero.

Elizabeth Márquez.

* Elizabeth Márquez, abogada Presidente de Conuvive Asociación civil.