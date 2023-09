El guiño de Marcelo Romano a Omar De Marchi de cara a las elecciones provinciales

Marcelo Romano se presentó como candidato a intendente de San Carlos en representación del Partido Verde. El exsenador provincial tuvo una buena performance electoral este último domingo al cosechar 28,62% de los votos -a cuatro puntos del ganador-, ubicándose así como tercera fuerza. No logró el objetivo principal, pero sí sumó una nueva banca en el Concejo Deliberante. Al ser entrevistado por MDZ Radio, el abogado ambientalista se refirió a los comicios del 24 de septiembre y aseguró querer un "cambio en la provincia", con un componente de indirecta dirigida hacia el aspirante de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.

"Aspiro a que esto cambie en la provincia. La suma del poder público no es buena, sobre todo en Mendoza que siempre fue una sociedad que pensó que venían otros. Hace 8 años que esto no sucede y lo dice alguien que vivió en carne propia este régimen provincial. Aspiro a que haya un cambio y a que se empiecen a solucionar los problemas de la gente. Que se termine esta lavada de cara de tener un campaña publicitaria con muchos millones, pero sin contenido. Los problemas de los mendocinos son cada vez peores. Las situaciones que que dependen de la coyuntura provincial", indicó Romano al realizar criticas destinadas al candidato de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, que -además- es su primo.

"Aquí se ha perdido mucho la institucionalidad y nuestra dirigencia no lo ve con buenas ojos. Que hay un cambio con idea y que se voten ideas y no personas. Aspiro a que la división de poder vuelva y que terminen las persecuciones a las oposición es. Que seamos una provincia como la de nuestros abuelos, que era una potencia en el Oeste argentino. Tengo esperanza", sumó.

En relación a la polarización existente entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo -dos de los cinco candidatos- Romano reconoció "todo el mundo sabe que la elección está polarizada". Y, respecto al hecho de que el Partido Verde tiene candidato a través de Mario Vadillo, manifestó: "Yo no podría mentirle a la sociedad por quedar bien con algún dirigente. Carecería de seriedad. Creo que no hay muchas más alternativas. No es como en San Carlos que existió una fuerza del medio como la de nosotros. No es lo mismo y son dos escenarios distintos".

Omar De Marchi estuvo este domingo con el intendente electo de San Carlos, Alejandro Morillas. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ.

Sobre el rol del Partido Justicialista, Romano dijo que "el peronismo en San Carlos pecó de dividir a la oposición y terminó con la peor elección del peronismo en toda la historia de San Carlos. Sacó cuatro puntos. No quiero creer que por seguir dividiendo a la oposición, le pueda llegar a suceder al peronismo lo mismo que en San Carlos. Acá prácticamente desapareció. Los peronistas de Perón y Evita no vieron en la cúpula actual una identificación y por eso el partido perdió fuerza".

De Marchi, que respaldó a Alejandro Morillas -el nuevo intendente electo de San Carlos- hizo mención a Marcelo Romano. Sobre si lo "invitará" a integrar La Unión Mendocina, De Marchi respondió: "Independientemente de invitarlo políticamente, Romano merece mi máximo respeto. Lo felicité públicamente por la gran elección que hizo en San Carlos. Seguramente hay un espacio importante para personas como él, que están preparadas y capacitadas. Él ha sido ejemplo de la persecución que se ha establecido en Mendoza en algunos momentos. Vamos a hablar con Marcelo".