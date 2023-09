Ramiro Marra casi se agarra a trompadas con Fernando "Chino" Navarro: "No me faltes el respeto"

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, casi termina a las trompadas con el dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro.

La discusión comenzó por los dichos de Martín Krause, el referente en educación de Javier Milei que dijo que "si la Gestapo hubiera sido argentina habría matado a menos judíos por ineficiente".

"Ayer estuve en la DAIA, la semana que viene voy a estar en la AMIA y repudié los dichos", aseguró Marra, quien se diferenció del referente de educación de su espacio.

"En tu partido son negacionistas de la dictadura", lo cruzó Navarro, y agregó: "Lo tienen que echar a Krause, no alcanza con pedir disculpas".

"Vos avalás a los piqueteros y te aprovechás de los pobres. Sos un hipócrita", aseguró Marra. "¿Es lo mismo ser piquetero que ser parte de la dictadura?", lo cruzó Navarro. "Yo no soy parte de la dictadura. No me faltes el respeto", respondió Marra a los gritos.

En otro tramo de la entrevista, Navarro aseguró que Marra "heredó el negocio de su papá" y que nunca manejó "ni un kiosco". "Es un comentario muy despectivo hacia mi madre, que también es accionista de la empresa", aseguró Marra en el picante cruce que rápidamente se viralizó en redes sociales.