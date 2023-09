El kirchnerismo insinuó una posible ruptura de Juntos por el Cambio ante un eventual acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri

Leopoldo Moreau aseguró este domingo que un eventual acercamiento de Javier Milei a Mauricio Macri perjudicaría la continuidad de Juntos por el Cambio. En esta línea, no descartó una ruptura de la coalición opositora ante la resistencia de la Unión Cívica Radical, que integra la coalición.

"Los radicales tienen la preocupación de que Macri le dé gobernabilidad a Milei si gana la elección", aseguró el oficialista en diálogo por Futurock. Y agregó: "Eso inexorablemente rompe a Juntos por el Cambio, que está prácticamente fracturado".

Asimismo, el diputado nacional consideró que la incertidumbre del histórico partido puede verse reflejada en sus electores tradicionales de cara a octubre. "Los radicales están repensando el voto. Se están desprendiendo de Milei y Bullrich. Están empezando a bancar a Santoro en la elección en Capital", consideró.

En otro tramo de la charla, Moreau apuntó contra el líder de La Libertad Avanza y dijo que un eventual triunfo en los comicios "es un riesgo para la democracia".

"Milei viene a reivindicar un pasado al que nadie quiere volver. Es el fruto de que el bloque de poder demolió y estigmatizó la política", añadió aunque reconoció que la aparición del libertario es también "la consecuencia de insatisfacciones que generaron el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández".

"Tenemos un problema, que es gobernar y, a la vez, llevar adelante una campaña. Somos el país del mundo más endeudado del planeta. Es una carga que hay que llevar, porque hay que estabilizar la economía constantemente", admitió.

Sobre la falta de presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña, el legislador consideró que la aparición de la vicepresidenta "puede desviar la atención en quién queremos que sea el próximo presidente".

"Cristina hace un tiempo que no interviene en la campaña desde el punto de vista 'declarativo', pero no quiere decir que no está interviniendo en la campaña", cerró.