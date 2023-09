El pronóstico del intendente de Tunuyán Martín Aveiro sobre el balotaje presidencial

Las elecciones generales en Mendoza dejaron mucho para analizar, pero el peronismo ya piensa en las nacionales y la posibilidad de que su candidato, Sergio Massa, llegue a un balotaje con Javier Milei para definir quién será el próximo presidente de los argentinos.

Martín Aveiro, intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, analizó el panorama electoral en MDZ Radio 105.5 FM: “Hubo tres elecciones y se repartieron, una para cada uno (el peronismo en las municipales, Cambia Mendoza en las provinciales y Javier Milei en las nacionales), pero también eso habla bien de la gente de Mendoza, de la dinámica y la modificación permanente que tiene en su voto, de lo que entiende que tiene que votar”, opinó.

“En las elecciones municipales hubo municipios en los que el peronismo ganó muy bien; después en la provincial la elección estuvo bastante reñida, se polarizó con dos candidatos y el peronismo pudo sostener lo que había generado. A mi entender, Omar (Parisi) y Lucas (Ilardo) generaron las mejores propuestas, de hecho creo que los otros candidatos empezaron a hablar de propuestas a partir de lo que había generado el peronismo”, expresó Aveiro en Sonría lo Estamos Filmando.

Respecto del contundente triunfo de Milei en las PASO nacionales, Aveiro señaló que “fue algo que esperábamos pero no tanto. En Tunuyán veíamos que era muy fuerte lo que venía pasando con Milei, entraba con una comunicación muy directa; pero en particular me sorprendió mucho la dimensión del caudal de votos, nunca pensé que iba a ser tan alto”.

Aunque adelantó: “Estamos trabajando para que Sergio (Massa) sea parte de ese balotaje que va a haber entre dos candidatos y, más allá de una derrota, el peronismo está a full”.

Aveiro analizó el desdoblamiento de boletas y aseguró que “fue muy bueno para las intendencias. Se pudo municipalizar una elección. Es lo mismo que pasa en la provincia: no era lo mismo que Alfredo Cornejo fuera parte de una misma boleta con Patricia Bullrich e inclusive no sabemos qué hubiese pasado si Milei hubiese venido a Mendoza a sacarse una foto con Omar de Marchi”.

“Al peronismo, al candidato a gobernador le hubiese convenido que fueran los intendentes en la misma elección”, agregó.

Aveiro analizó que “hay consecuencias a partir de lo que pasa con la economía nacional y con malas experiencias que hemos tenido en municipios, malas gestiones. Hay mucha gente joven con ganas de trabajar, pero no alcanzó”. Y lamentó: “No sobra nadie en el peronismo, hay que trabajar entre todos para salir adelante con un proceso de conducción nacional”.

El intendente de Tunuyán insistió en que “todo el peronismo está trabajando para Sergio Massa, esto no quiere decir que sean amigos, pero entienden la importancia de que Massa sea el nuevo presidente de la Nación. La política se juega mucho, los miedos que hay a partir de que Milei pueda ser el próximo presidente de la Nación”.

Finalmente, anticipó: “Yo creo que al balotaje llegan Javier Milei y Sergio Massa”.

