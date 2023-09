Video: Alfredo Cornejo estalló de ira contra Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y le exigió que "dé la cara"

El Senado lleva adelante esta tarde una mega sesión para tratar los pliegos de jueces, entre ellos el de Ana María Figueroa, que fue jubilada por la Corte Suprema de Justicia, y el proyecto de quita del Impuesto a las Ganancias, además de cambios en la Ley de Alquileres que deberá regresar luego a Diputados.

A la hora de debatir lo referido a la magistrada, el senador mendocino de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, en tono realmente furioso, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de "no dar la cara", debido a que no se encontraba presidiendo la sesión en ese momento. Pese a la disconformidad de la oposición, el pliego finalmente fue aprobado luego de que la votación terminara 35 a 35 y la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, desempatara.

El oficialismo logró el quórum, como estaba previsto, y puso en marcha la sesión, comenzado el temario con el tratamiento de 33 pliegos de jueces, entre ellos el de Figueroa. La Cámara alta llevaba cinco meses sin sesionar. La vicepresidenta Cristina Kirchner desafió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar jubilada a la jueza de Casación Figueroa e incluyó en la sesión el tratamiento del pliego para que la magistrada siga en su cargo cinco años más, lo que abre un escenario de conflicto de poderes. Se trata de los pliegos de 33 jueces y fiscales, entre ellos, el de Figueroa. En ese marco, el bloque de Juntos por el Cambio, que resiste la continuidad de la jueza por su supuesta cercanía al kirchnerismo, logró este jueves separar la votación del acuerdo para pliego y se votarán por un lado 32 pliegos, en los que hay acuerdo entre ambas bancadas, y el de Figueroa por separado, donde no hay consenso.

Alfredo Cornejo, en su rol de titular del interbloque de Juntos por el Cambio, fue el último en tomar la palabra. El mendocino que fue electo gobernador este último domingo indicó: "Me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner debería poner la cara y estar aquí porque ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa de someter a este cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta y a una pelea inútil. Cristina, tenés que estar aquí dando la cara porque esto es una tozudez tuya. Cristina. dejá de someter a los argentinos a tus problemas".

Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos lo interrumpió y, en consecuencia, la senadora Carolina Losada, que se encontraba presidiendo en ese momento, le llamó la atención.

Luego, Cornejo insistió: "Tiene que responder esa pregunta. ¿Por qué somete a las instituciones y a esta en particular a esta discusión absurda? Los argumentos que se escuchan para rebatir esto dan la idea de que no tienen ninguna intención de que nos entendamos. El fallo (Leopoldo) Schiffrin fue categórico, lo explicó perfectamente y la jueza Ana María Figueroa nunca lo cuestionó. El fallo dijo que con 75 años, si no tiene aprobación, a su casa y jubilada. No lo dijo la Corte, lo dijo el fallo de un juez interpretando estos casos perfectamente e interpretando la cláusula constitucional y las facultades del Senado".

Sacado de sí, Cornejo reiteró: "El fallo dijo 75, no hasta que cumpla 76. Dejen de argumentar cosas que no tienen sentido. No sirve la deliberación pública. O no estudian o tienen mala fe. Como con (Santiago) Maldonado. Siguen diciendo que lo desapareció la Gendarmería o que lo mató ¡53 peritos dijeron que se ahogó! Lo dijeron la Corte, la Justicia, investigadores... Así es el Estado de derecho. Háganse cargo de respetar las normas de convivencia. En la deliberación pública hay que tener buena fe. Si no te convencen los argumentos, perfecto. Pero no hay que falsearlos. Si no los compartís, se discuten. Pero no se miente".

Después se dirigió a los demás senadores y les preguntó: "¿Por que ustedes apoyan a Cristina en esta salvajada? ¿No les hace ruido en la cabeza estar dando una pelea por una mujer que tiene 75 años y que debería estar jubilada? ¿Por que lo están haciendo? Y más aún cuando están perdiendo las elecciones en todas las provincias con porcentajes muy bajos. Así todo, ni siquiera los hace reflexionar".

Figueroa es una de las juezas que, junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debía resolver si se reabrían o no las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán, las cuales finalmente fueron reabiertas semanas después de la decisión de la Corte sobre la magistrada.

Finalmente el oficialismo no contó con el apoyo de Alejandra Vigo (Unidad Federal), Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Carlos Espínola (Unidad Federal), algo que ya tenían previsto. La sorpresa fue que la misionera Magdalena Solari Quintana estuvo ausente en la votación, a pesar de haber estado sentada en su banca durante el debate. La otra ausente, que estaba prevista, fue la neuquina Lucila Crexell.

A los 31 del interbloque oficialista se sumaron los tres restantes del bloque Unidad Federal, Eugenia Catalfamo (San Luis), Guillermo Snopek (Jujuy) y Edgardo Kueidar (Entre Ríos). También contaron con Clara Vega, la riojana que hace tiempo ya vota todo con el oficialismo.