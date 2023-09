Sin nombrarlo, el intendente electo de Rivadavia cruzó a Cornejo por el resultado de las elecciones

Tras las elecciones del domingo, Ricardo Mansur resultó electo como intendente de Rivadavia. Sin embargo, desde Cambia Mendoza esperan el recuento definitivo para confirmar quién asumirá el cargo desde diciembre.

Mansur, que se presentó con boleta “corta” con su partido local Sembrar, habló este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM: “En la misma noche del domingo, el electo gobernador dijo que en Rivadavia faltaba ver casi mil votos recurridos, cuando en realidad fueron solamente 68. O estaba mal informado o no quería reconocer una derrota delante de Bullrich” señaló y confirmó: “No hay forma de dar vuelta una elección, que si bien se ganó por muy poco margen, tenemos más de 406 votos de diferencia”.

“Cuando se realice el recuento vamos a corroborar las actas. Las nuestras coinciden con las de Cambia Mendoza. Creo que es un trámite, que corresponde y que lo vamos a hacer. Pero sé que es muy difícil que el Gobierno reconozca una derrota en una administración de tantos años”, insistió.

Sobre el hecho de ir con boleta corta, Mansur puso en valor la decisión de la gente y aseguró que Sembrar “saca más votos que el gobernador. La gente se enfocó, con mucha pertenencia, en el tema de Rivadavia, en un partido conformado por distintas fuerzas progresistas que quería luchar por el departamento”.

También habló sobre el triunfo de Alfredo Cornejo, con quien mantiene diferencias: “Tiene que entender que es gobernador de todos y que el interior también existe, que no todo puede girar en el Gran Mendoza. Lo mismo que reclama Suarez de federalismo en la Nación, nosotros se lo reclamamos al Gobierno de la provincia. El gobernador tiene que escuchar a un departamento que ha sido desconsiderado y que hay muchas cosas en las cuales se puede ayudar”.

En cuanto al triunfo de Abed en Junín, con quien mantiene una gran afinidad, Mansur expresó: “Para mí es una tranquilidad, soy muy amigo de Mario, coincidimos en muchas cosas, fundamentalmente lo que es la defensa de la producción”.

En Sonría lo Estamos Filmando Mansur reiteró: “Yo sé que es duro dejar el Gobierno después de tantos años. No ha sido reconocido todavía por Cambia Mendoza, ellos siguen especulando con la duda que se plantea. El día que baje la espuma y reconozcan la derrota, comenzará una transición ordenada”. Y reconoció que “Mario (Abed) no me ha felicitado, seguramente va a esperar, tiene un gran respeto por Cambia Mendoza y no va a tomar otra decisión hasta que el Gobierno lo reconozca”. El recuento se llevará a cabo el viernes.

Finalmente, y ante la consulta sobre un posible retorno a Cambia Mendoza, Mansur fue lapidario: “No tengo nada que ver con Cambia Mendoza. Este es un proyecto político que nació hace dos años, se llama Sembrar, es local, un partido de nuestro departamento y va a seguir así. No pertenecemos a Cambia Mendoza ni se nos ocurre formar parte”.

Escuchá la entrevista en MDZ Radio 105.5 FM