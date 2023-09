Un destacado periodista internacional le hizo un tajante descargo a Javier Milei: el motivo

Javier Milei sumó un nuevo capítulo en lo que refiere a sus controversias con la prensa. En este caso, se trata del descargo que realizó el periodista de la CNN en español Fernando del Rincón, contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

De acuerdo con su versión, él había acordado una entrevista con el libertario que se iba a realizar en Buenos Aires. Sin embargo y según contó del Rincón, la misma fue cancelada por el espacio del libertario a menos de 24 horas del compromiso pactado.

"Estaba reconfirmada la entrevista con el señor Milei y un día antes la cancela misteriosamente, porque no dieron una respuesta", señaló el periodista en un video que publicó en sus redes sociales.

En ese sentido, añadió que la fuerza política no le dio mayores explicaciones sobre la decisión tomada. "¡Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber por qué no!", señaló.

El conductor mexicano lanzó conjeturas respecto a los motivos de la cancelación: "¿Lo guardan por protección o seguridad? ¿Por su salud? ¿O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen?".

"Algo me enteré por ahí que decía su equipo de que lo van a guardar por diez días ¿Dónde es que guardan a Javier Milei", recalcó. Cabe aclarar que el mensaje de Rincón fue previo al inicio de la charla que mantuvo Patricia Bullrich y que fue emitida este miércoles.