Mauricio Macri habló sobre el escándalo de las tarjetas de la Legislatura: "Bullrich sabe lo que es ir a pelear contra los ´Chocolates´"

Mauricio Macri se pronunció este martes sobre la causa de “Chocolate Rigau”, el puntero del PJ que había sido detenido por utilizar 48 tarjetas de crédito de la Legislatura bonaerense.

En ese marco, el expresidente le pidió a la Justicia que "vaya a fondo sin importar quien caiga”. A su vez, también cuestionó a los jueces que anularon la investigación.

"Todo esto es triste. No sé quiénes son peores, si Chocolate Rigau o los camaristas", señaló en diálogo con TN. En esa línea, recalcó que es tiempo de "terminar con este tipo de sistemas" donde "el Estado contrata, paga y distribuye cargos que no existen para amigos y parientes".

"El que las hace, las tiene que pagar", subrayó y acto seguido mencionó a Patricia Bullrich: "Por eso confío en Patricia, por su experiencia y compromiso en poner a la Argentina dentro de la ley. Sabe lo que es ir a pelear contra los ´Chocolates´".

Por otro lado, Macri criticó con dureza las últimas medidas económicas de Sergio Massa y aprovechó para chicanear también a Javier Milei. "De las PASO para acá, el país se ha acelerado hacia la hiperinflación. Massa es un cínico y Milei lo ayudó para no mandar el presupuesto", manifestó.

"Este es el peor gobierno de la historia y (Massa) ido quemando naves. Él sabe que viene una híper, es perverso lo que hace. Ha dejado en ridículo internacional a los del FMI y no cumplió nada de lo que acordó", agregó.

Por esas razones, el ex jefe de Estado vaticinó que el candidato de Unión por la Patria quedará afuera del balotaje tras las elecciones de octubre.

"Para mí es ilógico que Massa saque la misma cantidad de votos que en las PASO. Esta inflación no se veía hace décadas. De acá a que entreguen el Gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala cosas que no tiene. Están desquiciados intelectualmente", cerró.