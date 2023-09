Intendentes de Juntos por el Cambio presionan a Kicillof por el pago de una millonaria deuda

El foro de intendentes de Juntos por el Cambio se reunió en La Plata para tratar de aunar estrategias en el reclamo de los más de 10 mil millones de pesos que Axel Kicillof les adeuda a los municipios opositores. Deudas, que según palabras de los jefes comunales de la coalición opositora, comprometen seriamente las arcas municipales para la continuidad de obras, pago de salarios y hacer frente a los servicios esenciales.

De los 58 intendentes de Juntos por el Cambio al foro de La Plata asistieron menos de la mitad, aunque todos coincidieron en el reclamo y firmaron, de manera digital, el duro comunicado donde ponen de manifiesto el estado de alerta en el que se encuentran sus municipios.

Los intendentes radicales y del PRO debatieron en el Comité Provincia de la UCR durante un largo rato las medidas a tomar. Los más duros pedían acciones concretas, como judicializar las deudas o hacer un piquete frente a la gobernación. Uno de los jefes comunales confió, entre risas, a MDZ que uno de los intendentes dijo que si era necesario estaba dispuesto a encadenarse en las rejas de la Casa de Gobierno.

Todos los alcaldes de la coalición opositora afirmaron que son discriminados por ser de otro color político, aunque reconocen que el diálogo con el gobierno provincial no está roto: “Hablamos con Kicillof y los ministros, está todo bien. Pasa el tiempo y la plata a nuestros municipios no llega. Eso sí, a los intendentes vecinos que son de su color político se la ponen toda. Nos están tomando el pelo”, dijo uno de los intendentes afectados por la pérdida del CUD (Coeficiente Único de Distribución).

Tras la confección del documento final, los encargados de dar los lineamientos del cónclave fueron: en representación de los alcaldes PRO, el intendente de La Plata, Julio Garro y como presidente interino del Foro de intendentes radicales, el jefe comunal de Rauch, Maximiliano Suescun.

En el documento los intendentes de Juntos por el Cambio advierten que las demoras en el envío de fondos para obras públicas y seguridad “asfixian” a las economías municipales, que se encuentran en estado de alerta por el desfinanciamiento de los municipios, pidiéndole al gobernador que cumpla con los temas acordados cuando se sancionó el presupuesto provincial, como la compensación a los municipios afectados por “la caída” del CUD.

Asimismo, cuestionan -entre otras cosas- la “excesiva e intencionada burocracia” en el pago de anticipos y certificados de obra; la demora en la cancelación de deudas del IOMA y el IPS; la falta de financiamiento para los Torneos Bonaerenses y el tomar medidas de forma unilateral que afectan recursos municipales como es el pago del bono.

En el documento, los intendentes de Juntos por el Cambio manifiestan al gobernador que apuestan a una “sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político” afirmando que esperan una respuesta al pedido de audiencia realizado el 7 de septiembre. Remarcando: “Somos 58 intendentes que gobernamos municipios donde habitan más de 6 millones de bonaerenses a lo largo y a lo ancho de más de 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra querida provincia”.

Los voceros del foro de intendentes de Juntos por el Cambio, ante la pregunta de si iban a judicializar las deudas, reconocieron que fue una de las opciones, pero aclararon que los intendentes deben recurrir de forma individual a la justicia: “Las deudas no son las mismas en todos los municipios”, sostuvo el intendente platense.

Al ser consultado por MDZ sobre si el reclamo iba a ser utilizado como herramienta de presión por los legisladores de Juntos por el Cambio - en alusión a que se bloquee la actividad legislativa como ocurrió en mayo- Julio Garro dijo que la discusión por las deudas debe darse también en la Legislatura, aclarando: “Es mi deseo y el de todos los intendentes de Juntos por el Cambio que los senadores puedan sesionar esta semana”.

La palabra de los intendentes

Antes de comenzar el foro de intendentes, a medida que iban llegando al Comité Provincia del radicalismo, los jefes comunales de la coalición opositora fueron marcando su postura.

Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, dijo que el reclamo por las deudas es justo: “A Olavarría le deben 320 millones de pesos del Plan Municipios a la Obra, IOMA e IPS”.

“Son muchos los fondos que se adeudan y no llegan en tiempo y forma. Por ejemplo, el Plan Municipios a la Obra se firmó en diciembre, estamos terminando septiembre y lo único que llegó fue el adelanto”, sostuvo el jefe comunal olavarriense.

Por su parte, el intendente de Pinamar, Martin Yeza, afirmó que “se está ante un gobierno intolerante que no soporta planteos democráticos”.

A su turno, Pablo Petreca, jefe comunal de Junín, afirmó que el atraso de Kicillof con los municipios de Juntos por el Cambio es importante: “A Junín le deben cerca de 500 millones de pesos. Algunas deudas las vienen arrastrando desde el 2021”.

Al ser consultado por MDZ sobre si se sentía discriminado, respondió: “Desde que Kicillof es gobernador, no nos mandó un solo policía, el hospital es un desastre, no hay insumos ni médicos. Sí, sin dudas nosotros en Junín nos sentimos discriminados”

En tanto el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, remarcó que los mayores problemas los tiene con IOMA y el IPS: “Hace cinco meses que IOMA no paga nada. En el caso del IPS, la deuda es de 150 millones. Son fondos que puso el municipio para anticipos jubilatorios, no fueron reintegrados y no sabemos cuándo nos lo van a devolver”.

Finalmente, el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas, sostuvo que el Foro de intendentes determina la línea de acción para los reclamos y agregó: “Con la provincia hay diçalogo, lo que no hay es respuesta”.