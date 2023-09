Debate en CABA: el minuto a minuto del careo entre los candidatos a jefe de Gobierno

Los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) participaron este miércoles del debate público estipulado como obligatorio en el Código Electoral porteño previo a las elecciones de octubre. juego sucio



El debate de los cuatro candidatos que resultaron electos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias del 13 de agosto tuvo una duración 90 minutos con ejes pautados para la jornada denominada "La Ciudad Debate": los mismos fueron Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo, y Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.



21:55 | Cerró el debate por la Ciudad de Buenos Aires

Finalizó el debate entre los candidatos a jefe de Gobierno porteño. El próximo cruce electoral será el 1 de octubre, en el primero de los debates a presidente.

Debate CABA 2023

21:45 | Minuto de cierre para los candidatos

Leandro Santoro fue quien inicio esta última ronda, apelando directamente a los votantes de cara a los comicios. "Si pensás que en la Ciudad se necesita más amor, más corazón, más sensibilidad, te pido que tengas en cuenta que el 22 de octubre tenemos una última oportunidad".

Ramiro Marra, en tanto, volvió a ratificar que entrará en la segunda vuelta con Jorge Macri y cargó contra el referente de Unión por la Patria. "Santoro no tiene posibilidades nunca de ganar un balotaje, yo si. Él va a salir tercero, está muy nervioso y por eso esas campañas sucias en mi contra", lanzó.

Por su parte, Vanina Biasi dijo: "La situación de la Argentina es muy seria. Algunos mienten un poquito. En la Ciudad está planteado un desafío muy importante. El Frente de Izquierda es la opción para la Ciudad".

Al final Jorge Macri agradeció a los vecinos de la Ciudad, sostuvo que "el trabajo va a ser mucho más fructífero" si se impone Patricia Bullrich en octubre y dejó un último palito contra el oficialismo. "Gracias también a los kirchneristas que la agreden, pero la eligen para vivir".

21:35 | Jorge Macri ratificó su compromiso para terminar los cortes de calles

"Es imprescindible terminar con la lógica de los piquetes, del corte de calles, de las minorías que imponen con violencia y prepotencia una agenda que no corresponde", señaló el candidato de Juntos por el Cambio.

"Voy a trabajar para garantizar la libre circulación. Es falso que manifestarse tiene que impedir circular libremente. No voy a aceptar y voy a demandar a las organizaciones cuando movilizan con niños", concluyó.

Jorge Macri durante el Debate CABA 2023

21:30 | "Hay una alianza entre la derecha fanática y los halcones del PRO", el análisis de Santoro sobre Macri y Marra

El candidato de Unión por la Patria les atribuyó un supuesto pacto implícito entre el aspirante de Juntos por el Cambio con el de La Libertad Avanza. En ese sentido, le propuso a Biasi "trabajar juntos" tras las elecciones.

21:25 | Biasi chicaneó a Marra con las presuntas listas armadas de Milei con integrantes del Frente Revovador

"Acusas al peronismo pero Berni dijo que las listas a ustedes en la provincia de Buenos Aires se las armó el oficialismo y nadie salió a decir nada", le recordó la representante de izquierda a Marra.

Asimismo, le recriminó la falta de respuesta de La Libertad Avanza por la causa de las Tarjetas de la Legislatura Bonaerense: ¿Sabés lo que es la corrupción? ´Chocolate´ metiendo 48 tarjetas dentro del cajero. Tu gente no dijo nada, vos no dijiste nada".

21:20 | Incendiaria arremetida de Marra contra Biasi

"La Ciudad la gobiernan los especuladores inmobiliarios. Por eso Marra no responde cómo la gente va a alquilar. Finge que le interesa la gente", sostuvo Biasi.

En tanto, Marra respondió fulminantemente: "Me la dejan fácil. Soy un accionista minoritario de empresas porque fomento la inversión, desarrollo productivo. Vos querés vivir de los pobres. Vos querés más regulaciones. Así no te va a votar nadie. Tenés que cambiar las posturas, o hacere kirchnerista".

21:15 | Nuevo choque entre Santoro y Marra por la Ley de Alquileres

"Te veo agrediendo. Te estás haciendo daño a vos", le aconsejó Santoro. Y volvió a cargar sobre sus acusaciones a Marra por su eventual compra de acciones a la familia Macri.

"Te pregunté que vas a hacer con las empresas amigas de Macri y no dijiste nada. ¡Sos la antimeritocracia! No te interesa gobernar la Ciudad, te interesa tener seguidores en las redes sociales", disparó el candidato oficialista ante los aplausos de los asistentes.

21:10 | Ahora Jorge Macri metió a Massa para atacar a Santoro

"Sería bueno que le pida a su gobierno que se haga cargo de gestionar y que el ministro de Economía, además de candidato a presidente, baje la inflación", le achacó la figura opositora al representante de Unión por la Patria.

"Tienen ustedes como candidato al ministro de economía que está generando esta inflación", afirmó Macri.

21:00 | Biasi cargó con dureza contra Macri por la falta de viviendas en CABA

"Les importa un pito hacerles miércoles el salario a los trabajadores. La gente no está pudiendo alquilar en la Ciudad. Yo no me meto con los pequeños propietarios, me meto con tus amigos", le dijo la candidata de izquierda al dirigente del PRO.

"¿Vos defendes los derechos de un trabajador a ser propietario de una vivienda pero atacás al propietario actual?", le había preguntado el candidato de la oposición a Biasi.

Vanina Biasi durante el Debate CABA 2023

20:50 | Marra volvió a cruzarse con Santoro: "Hace tiempo que estás negando a Cristina Kirchner".

"Si te preocuparías Leandro porque los enfermeros y residentes ganen más te preocuparías por lo que está haciendo tu gobierno", arremetió Marra contra Santoro.

Y acto seguido, disparó: "A Cristina Kirchner la estás negando hace tiempo. Ni tenes la valentía de bancar a los propios. El kirchnerismo es el que está generando el problema en la Argentina".

20:45 | La discusión por salud mental se mete en el debate porteño

Jorge Macri metió la temática al preguntarle a Ramiro Marra su visión sobre la actual normativa. "Los problemas de salud mental son cada vez mayores. Y un motivo fue esa cuarentena cavernícola. Nos encerraron, hizo que mucha gente empiece a tener problemas. Tenemos una visión que la salud mental es una prioridad", expresó el integrante de La Libertad Avanza.

20:40 | La picante chicana de Santoro a Marra por la educación sexual

"Creo en la educación sexual integral, a diferencia de otro candidato que dijo que había que educarse con pornografía", lanzó Santoro en referencia implícita al legislador porteño.

"Claramente no te importan los docentes Santoro, porque hay inflación. Solamente te importa la campaña para ver qué carguito te toca", le respondió con dureza Marra.

Leandro Santoro durante el Debate CABA 2023

20:35 | Macri metió a Kicillof en el debate: "Que gane Néstor Grindetti en la provincia y no Axel Kicillof"

Así respondió el candidato de Juntos por el Cambio, al ser consultado por Marra acerca del estado de los hospitales colapsados en la Ciudad de Buenos Aires.

"La primera solución que tengo es que gane Grindetti en la provincia y no Kicillof. Tenemos que entender que mucha gente que se atiende en la Ciudad viene de la provincia. La solución es bastante más compleja", subrayó.

20:30 | Marra explotó contra Biasi: "Abusas de los pobres, no respetas las reglas"

Ocurrió cuando la candidata de izquierda interrumpió la intervención del referente de La Libertad Avanza. "¿Qué te importa lo que hace la gente", le dijo Biasi a lo que Marra subió la apuesta y respondió: "Son unos delincuentes".

20:20 | "No te preparaste para este debate": durísima arremetida de Marra contra Santoro

El filoso comentario del libertario se dio a raíz de que el dirigente del oficialismo le consulte por presuntos vínculos con la familia Macri por la compra de sus acciones.

"Realmente querés salir tercero. ¿Viste una noticia en un canal kirchnerista? El kirchnerismo me quiere seguir persiguiendo. En serio me hacés esa pregunta", disparó Marra y cuando Santoro quiso interrumpirlo, añadió sin filtro: "No podes interrumpir, no te preparaste para este debate".

Ramiro Marra durante el Debate CABA 2023

20:15 | Primer cruce entre Macri y Santoro por recursos de la Ciudad

"¿Qué hiciste para recuperar los fondos que le han robado a la Ciudad?", le preguntó Jorge Macri a Santoro en referencia a la coparticipación.

Santoro, en tanto, le recordó su origen como intendente de Vicente López y agregó "Mi posición siempre va a ser en defensa de los porteños". El referente de Juntos por el Cambio le respondió asegurando que el kirchnerismo elige la Ciudad para vivir.

20.10 | Leandro Santoro y un insólito problema de audio

Al momento de hablar, el micrófono del candidato de Unión por la Patria no funcionó y aprovechó para chicanear contra Macri. "No voy a echarte la culpa", lanzó. "No pueden gestionar el debate", ironizó Ramiro Marra.

20.05 | Minuto de presentación inicial

Ramiro Marra dio el puntapié para iniciar con el debate. "Represento a una sociedad que está cansada, harta y triste y una dirigencia política que está fracasando", sostuvo al tiempo de remarcar que su objetivo es entrar al balotaje y dejar "tercero al kirchnerismo".

Luego, fue el turno de Vanina Biasi, quien apuntó primero contra el kirchnerismo. "Las medidas que acaban de tomar son más inflacionarias y auguran una nueva devaluación", disparó.

"Milei se presenta como la salvación pero trae un paquete de medidas que va a liquidar a la clase trabajadora. Y en el macrismo quisieron ocultar que entregaron la ciudad a la corporaciones inmobiliarias", agregó.

Acto seguido, le tocó a Jorge Macri y mencionó a su primo Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. "Pretendo llegar más lejos y seguir mejorando ciudad de Buenos Aires", aseguró.

20.00 | Empezó el debate a jefe de Gobierno porteño

Los candidatos Jorge Macri, Agustín Rossi, Luis Petri, Florencio Randazzo y Nicolás del Caño debaten de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Los moderadores presentan las reglas y a los postulantes a mandatarios porteños. Minutos antes del inicio, los cuatro postulantes se sacaron una foto en conjunto.