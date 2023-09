Ramiro Marra aclaró su polémica postura sobre la TV Pública

Ramiro Marra quedó en el medio de una controversia estos últimos días tras afirmar que, de ganar La Libertad Avanza las elecciones, se desprenderían de la Tv Pública. Este martes, el candidato a jefe de Gobierno porteño salió a explicar sus expresiones y aseguró que vender el predio de la empresa estatal "no está dentro de las propuestas" del espacio que integra.

"Hice una declaración en una entrevista larga. Hice un análisis. No está dentro de las propuestas vender ese espacio. No le corresponde al Gobierno de Buenos Aires. Le corresponde al gobierno nacional", aclaró en diálogo por Radio La Red.

El legislador porteño remarcó que quien tome la decisión de dar lugar a un eventual emprendimiento inmobiliario no será él. "No voy a ser yo el que tome esa determinación. Hice un análisis de lo que a mí me parece lógico y racional, de lo que sería mejor para todos. Y la cantidad de escuelas que se pueda hacer, pudiendo vender esas tierras", añadió.

Pese a reiterar que no es "una propuesta de campaña", el referente de Javier Milei consideró importante establecer la discusión sobre el gasto público.

"No me senté con Javier ni con el equipo de la Libertad Avanza a analizar la posibilidad. Hay otras prioridades. Yo entiendo que la televisión pública para cierta parte del mundo artístico es recontra importante, por la melancolía que tienen", completó.

Camino a las elecciones de octubre, Marra se mostró confiado en que su fuerza estará en la segunda vuelta. En ese sentido, añadió que "disfrutará" dejar en el tercer lugar al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires.

"Me veo en el balotaje con Jorge Macri. Y me veo ahora dejando tercero al kirchnerismo, lo cual voy a disfrutar mucho. Estoy trabajando para eso", cerró.