Qué dijo Vilma Ibarra sobre el posible rol de Cristina Fernández de Kirchner en un eventual gobierno de Sergio Massa

La secretaria legal y técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, se refirió al futuro rol que tendría Cristina Fernández de Kirchner en un gobierno de Sergio Massa en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

"No va a ser funcionaria en el próximo gobierno, en principio. Me parece que es una dirigente política muy relevante para un sector importante de Unión por la Patria. Seguirá ejerciendo ese liderazgo con el diálogo que corresponda”, sostuvo.

En diálogo por LN+, la funcionaria de Alberto Fernández también consideró que la designación de Sergio Massa como candidato de Unión por la Patria representa “el inicio de una nueva etapa" para el oficialismo.

"Es una persona que nos está proponiendo algo importante. Primero, no ingresar en debates internos y fundamentalmente la posibilidad de grandes acuerdos políticos a nivel nacional”, dijo.

Acto seguido y sin mencionarlos explícitamente, Ibarra aprovechó para marcar distancia con los otros dos postulantes con chances de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei y Patricia Bullrich.

Massa "plantea un gobierno de unidad para encarar un plan de estabilización, de mejora del poder adquisitivo del salario y, fundamentalmente, planteos sensatos. Es razonable, no insulta, no grita, no quiere exterminar a nadie. Quiere lograr acuerdos, gobernarnos y estabilizar la economía”, remarcó.

Respecto al crecimiento de la figura de Milei en la política, consideró que este fenómeno está conectado con la crisis por la que pasa la Argentina en los últimos años.

“Cuando suceden este tipo de crisis es muy fácil este tipo de personajes que se presentan como outsiders y dan respuestas fáciles. La angustia de los problemas de todos los días no están para el análisis de los problemas complejos. En lugar de encontrar soluciones, se agravan los problemas. Hay que parar y hablarle con mucha sinceridad a la gente”, concluyó.