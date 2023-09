El mensaje de Celso Jaque para Cornejo tras las elecciones del domingo

Este domingo, el exgobernador de Mendoza Celso Jaque fue electo para ser el próximo intendente de Malargüe, cargo que ya ocupó entre 1995 y 2003. Con el 46% de los votos, Jaque firmó el único triunfo peronista de la jornada electoral.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Jaque habló sobre el triunfo de Alfredo Cornejo y aseguró que, en el pasado, “trabajamos muy bien, ahora se han invertido los roles: él va a ser gobernador y yo voy a ser intendente”.

“La sociedad lo que quiere es que eliminemos las grietas, que trabajemos por el bien común”, remarcó en Según Como lo Mires: “Tendremos que trabajar para que a las malargüinos les vaya bien, que a los mendocinos les vaya bien y siempre va a encontrar en mí alguien que esté dispuesto a construir eso que los mendocinos esperan con tantas ansias”.

Respecto de los malos resultados del peronismo en la elección del domingo, Jaque opinó que “siempre he entendido que cualquier derrota es una oportunidad para poder encontrar algo distinto. Para poder encontrar el éxito del futuro, los peronistas tenemos que reencontrarnos, es un momento en el que tenemos que abrir las puertas para que regresen todos aquellos compañeros que eligieron estar en otro espacio en estas últimas elecciones, entendiendo que ese era el lugar donde podían encontrar que los mendocinos los acompañaran y la realidad nos ha mostrado que la sociedad no nos acompañó como nos imaginábamos”.

“Tenemos que trabajar en eso, reencontrarnos, volver a pensar en Mendoza, recuperar la capacidad de escucha, recorrer la provincia, ver las problemáticas que hoy tenemos para empezar a encontrar un camino distinto, un proyecto que enamore a los mendocinos”, insistió.

Y valoró: “Reconozco la tarea hecha por Omar (Parisi) y por Lucas (Ilardo) en este tiempo, fue una tarea muy difícil. No alcanzó para lo que nos imaginábamos, pero hay que empezar de nuevo”.

Jaque - gobernador de Mendoza entre 2007 y 2011 – señaló que “en Malargüe recuperamos este municipio para el justicialismo debido a que en estos últimos años Malargüe estaba triste, abandonado, con una falta muy grande de gestión y la sociedad exigía otra cosa distinta, volver a encontrar un camino de progreso”.

Si bien sostuvo que Malargüe tuvo un gran retroceso en los últimos años, expresó: “No queremos quedarnos solo en los problemas: hay muchísimas oportunidades en Malargüe. Partiendo de la base, la buena noticia de que se va a reactivar Potasio Río Colorado donde esperamos que se puedan colocar las mismas condiciones que habíamos puesto cuando siendo gobernador habíamos empezado con este proyecto”.

Finalmente, explicó por qué vuelve a la escena política como intendente de Malargüe: “Para mí la política es un servicio; para servir, no necesitás tener cargo. Pero si tenés que estar en un cargo público, no importa el nivel del cargo. Tomé la decisión de presentarme este año porque entiendo que en un Malargüe que se encontraba triste y abandonado, teníamos una perspectiva de hacer las cosas distintas. Por eso me puse a consideración de los ciudadanos”.

Escuchá la entrevista en MDZ Radio 105.5 FM