Un economista de Patricia Bullrich criticó los dichos de Cristina Fernández de Kirchner sobre la inflación

Hernán Lacunza se refirió con dureza al discurso de realizó Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado, donde vinculó al “café y chocolate” con la falta de dólares y el alza de la inflación.

“Si el mensaje que la culpa de la crisis era de la brecha cambiaria y es de lo que tomamos café y chocolate, me parece que ya es un argumento tan fondo de olla que no resiste mucha discusión”, sostuvo en diálogo por Mitre.

Asimismo, el exministro de Hacienda de Mauricio Macri cargó contra Javier Milei y La Libertad Avanza respecto a sus lineamientos en materia económica.

“Ese cóctel para los argentinos es muy delicado, porque estamos viajando a una velocidad muy alta de variación de precio que es el primer emergente de estas distorsiones y con promesas de alquimistas", arremetió el exfuncionario al tiempo de añadir que las iniciativas del candidato presidencial "pueden agravar todavía más el problema acelerando la huida de los pesos y eso es más inflación”.

Acto seguido, Lacunza hizo referencia a la dolarización y fue tajante respecto a que no se puede llevar a cabo en la Argentina. "Transformar esos pesos en dólares no va a suceder entonces termina siendo un slogan de campaña que algún público no especializado puede caer engañado en esa promesa vacía”, enfatizó.

Por otro lado, el integrante de Juntos por el Cambio se mostró "muy preocupado" sobre la actualidad del país y apuntó contra Sergio Massa. "Un candidato presidencial que se la pasa tirando dinero por la ventana", afirmó.

"El Gobierno está mandando reformas tributarias que es ‘pan para hoy, miseria para mañana’, porque en el altar electoral estamos incinerando los pocas impuestos sanos que habían y potenciando todos los impuestos nocivos”, cerró.