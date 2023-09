Omar De Marchi y el desafío de mantener a su variopinta tropa unida

Finalizó la jornada electoral. Cambia Mendoza ganó los comicios con 39,50% de los votos y Alfredo Cornejo será gobernador de la provincia por segunda vez. Omar De Marchi le siguió con 29,67% de los votos y el Frente Elegí alcanzó apenas 14,74% de los votos. De esta manera, La Unión Mendocina se transformó en la segunda fuerza y el escenario político local se reconfiguró completamente. El oficialismo ya no tendrá mayoría absoluta tanto en la Legislatura como en Concejos Deliberantes en consecuencia de las bancas que el demarchismo consiguió. No obstante, el lujanino tendrá un desafío importante: mantener alineada a su tropa, la cual se unió en un principio con el objetivo de hacerle frente al cornejismo.

Ahora que esto no pudo ser posible, diferentes ideologías deberán convivir durante cuatro años para lograr lo que el propio De Marchi expresó como deseo al asegurar que "por primera vez en 8 años va a haber una oposición seria y responsable". Peronistas clásicos, dirigentes identificados con Javier Milei, "lilitos" y afiliados al PRO, entre otros, serán parte del mismo equipo.

En la Legislatura habrá una nueva composición. Cambia Mendoza tendrá 19 senadores, el justicialismo 10, La Unión Mendocina 8 y el Partido Verde 1. En Diputados la repartición quedó en: 26 de Cambia Mendoza, 10 del justicialismo, 10 de La Unión Mendocina y 2 del Partido Verde.

En lo que respecta a La Unión Mendocina, el peronismo tendrá protagonismo, ya que Ariel Pringles -que ofició como armador de la mesa sindical en el frente demarchista- se convertirá en senador. Junto a él estará Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata local y aliado al candidato a presidente libertario, Javier Milei. También ingresaron a la Casa de las Leyes Marcos Quattrini, de la Coalición Cívica, y Flavia Manoni, que responde a Compromiso Federal, partido del peronista puntano Alberto Rodríguez Saá.

La lista de legisladores de La Unión Mendocina que ingresarán en diciembre (más los que ya tienen su banca)

Asumirán en el Senado Ariel Pringles (Mesa Gremial-Peronismo), Armando Magistretti, (Partido Demócrata), Marcos Quattrini (Coalición Cívica), Flavia Manoni (Compromiso Federal) y Martín Rostand (identificado previamente con el macrismo). Mantienen su banca durante dos años más Gabriel Pradines, Valentín González y Germán Vicchi, todos con origen en el PRO.

En Diputados ingresan Janina Ortíz (de origen radical), Rolando Scanio (Unión Popular) Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados), Stella Huczak (PRO), Cintia Gómez y Jimena Cogo. También renuevan su banca Gustavo Cairo (PRO) y Jorge Difonso (Unión Popular). Todavía le queda cumpli su mandato a Laura Balsells Miró y a Gabriel Vilche, ambos del PRO demarchista.

A partir de diciembre habrá cambios en la Legislatura.

Consultado por cómo se llevará a cabo esta convivencia, Ariel Pringles respondió en diálogo con MDZ: "Va a ser como ha sido durante la campaña. Cada vez que hubo una separación por temas de nuestras pertenencias, las dejamos afuera y cuando pusimos a Mendoza primera nos unimos y sacamos cosas en conjunto".

Pringles, que fue subsecretario durante el gobierno de Francisco "Paco" Pérez, comentó a que "de ninguna manera" hay riesgo de fuga porque "esto está muy consolidado. Esto es el futuro. Los partidos tradicionales están muertos, las ideologías no, pero las estructuras partidarias no representan esas ideologías. Creo que nosotros tenemos una ideología muy consolidada y documentada: el futuro de Mendoza, los trabajadores, la producción... Son ejes centrales de La Unión Mendocina y creo que no va a haber ninguna diferencia".Y, respecto al presente del peronismo en la provincia, sostuvo que "el Partido Justicialista no ha encontrado el rumbo para tener a los mendocinos representados y que "vienen hace rato en caída". Ariel Pringles. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Por su parte, Armando Magistretti aseguró acerca de la relación política que deberá prevalecer en el próximo tiempo: "Creo que va a ser con los mismos principios con los que se fundó La Unión Mendocina. Nos van a mantener unidos los proyectos en común que tienen que ver con todo lo que sea en beneficio de la provincia".