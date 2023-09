El "triunfo" del Partido Verde: "La gente se está animando a votar diferente"

Con el 99,82% de las mesas escrutadas, el Partido Verde obtuvo un 11,86% de los votos en las elecciones generales de Mendoza y logró así ingresar dos nuevos legisladores provinciales, además de concejales en distintos departamentos. A pesar de ubicarse como cuarta fuerza, el Partido Verde creció más de 7 puntos desde las PASO en la que sacó el 4,49%.

Mauro Giambastiani, diputado electo, habló este lunes en MDZ Radio 105.5 FM: “En departamentos donde el oficialismo ha sacado números extraordinarios, nosotros hemos obtenido un 140% de votos. En Guaymallén alcanzamos los 20 mil votos, dejando al peronismo con 12 mil”, señaló.

“La principal lectura que hacemos de esto, es que la gente tras el debate, esta oportunidad que se dio de poder escuchar las diferentes propuestas, está optando por nuevas fuerzas”, opinó: “La baja concurrencia se debe al hartazgo de la política tradicional que, en parte, es también lo que estaba ofreciendo el peronismo, con listas muy antiguas, con nombres que llevan 30, 40 años”.

Y aseguró que “los nombres diferentes, un nuevo partido con un nuevo color hizo a la presencia y la fortaleza de esa gente que buscaba algo diferente y nuevo”.

Respecto del “efecto Milei” a nivel nacional, remarcó: “A pesar de que nosotros estamos totalmente en las antípodas de Javier Milei, porque no compartimos las políticas que él plantea, creo que ha llevado a un clima diciendo que con los mismos de siempre vamos a seguir igual, y eso la gente lo vio”.

“A mí me tocó hacer la zona territorial más fuerte de Guaymallén y la gente al ver la boleta y que vos se la dieras en la mano te decía, ‘pibe, yo voy a confiar en vos porque sos nuevo. No me defraudes’”, confesó Giambastiani en Sonría lo Estamos Filmando.

Y agregó: “La gente se está animando a votar diferente, se cansó de ir por el voto por un bolsón, por un plan. Ese hartazgo general lo hemos capitalizado muy bien”.

Además, insistió en que “queremos responder de forma responsable a cada mendocino confió. Hay que sostener las banderas, tener convicción. Y creo que eso va a ser capaz gracias a que somos todos jóvenes y gente nueva”.

“El Verde demuestra, después de dos elecciones, que puede casi triplicar sus votos y eso nos posiciona como una opción votable y viable para la política argentina”, sostuvo.

Finalmente, sobre su trabajo como diputado, aseguró: “Creemos que hay que controlar y tiene que haber un Estado presente que fiscalice todo lo que sucede de parte del Ejecutivo. Tenemos una identidad propia, pero vamos ser parte de una oposición constructiva”.

