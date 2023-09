El regreso a escena de los "históricos" dirigentes

Cuando alguien es muy conocido, se le suele arteponer el artículo antes del nombre, más allá de las costumbres mendocinas. Por eso a Mario Abed, en Junín se lo conoce como "El Mario"; en Malargüe, Jaque es "El Celso"; Omar Chafí Félix es en San Rafael, "El Chafí". Más allá de este juego de palabras, y aunque no son la mayoría, tras los resultados electorales de este domingo 24 vuelven dirigentes a escena política de otras décadas. El peronista Celso Jaque quien había sido intendente de Malargüe entre 1995 y 2003 volverá a ser el jefe comunal de Malargüe; el vicegobernador Abed volverá a su querido Junín, que gobernó durante 16 años; Félix reemplazará a su hermano Emir: de forma consecutiva, han gobernado desde 2003. En tanto que Marcelino Iglesias, el intendente de Guaymallén será senador provincial: fue legislador en los 90. Gustavo Gutiérrez por su parte, será concejal en Capital: había sido diputado nacional entre 1995 y 2003.

Abed toca la campana de una escuela como fin de la acto eleccionario en Junín. Es "El Mario" y aunque aceptó el cargo de ser vicegobernador de Rodolfo Suarez, y lo ejerció con respeto de las decisiones del gobernador a quien nunca intentó disputar poder ni hacer declaraciones demás, no se sintió como pez en el agua. Estuvo 16 años frente a la comuna de Junín, donde la mayoría lo quiere y lo conoce. Esa mayoría se dejó ver en el porcentaje de votos de este comicio: arrasó con más del 66% de los votos, y además afianzó su poder como "el dirigente" de Cambia Mendoza en el Este. Apuntaló a varios de los candidatos de los otros departamentos, y aunque algunos no les alcanzó para ganar las elecciónes, como Ramiro Blanco en La Paz o Mauricio Di Césare en Rivadavia, su presencia sirvió para sumar más votos. Abed puede caminar por donde quiera del departamento, sin grandes cuestionamientos ni reclamos, porque se encarga -como lo hizo estos últimos cuatro años de forma semanal pese a no ser el jefe comunal- de hablar con los vecinos y de enterarse sobre sus problemas.

Mario Abed

"El Celso", volvió a Malargüe. Fue intendente entre 1995 y 2003, por dos periodos consecutivos. Luego fue al Congreso nacional como senador por el peronismo (fue uno de los primeros que apostaron por Néstor Kirchner) y 2007 dio la sorpresa: ganó la gobernación de Mendoza al radicalismo. Durante estos años, fue parte del directorio de YPF pero ya intentó, sin éxito volver a la comuna. Esta vez, volvió a probar y lo logró pese a las divisiones de su partido, a nivel provincial y departamental. Lo hizo cómodo. Le arrebató la comuna al actual intendente Juan Manuel Ojeda -quien iba por la reelección- por casi 20 puntos. "Preguntá en Malargüe", decía en su campaña de 2007 y ahora, lejos de ser un dirigente del pasado, pasa otra vez a la escena política, a formar parte de los 7 intendentes que tiene un peronismo que apuestan los intendentes, a levantar.

Celso Jaque

"El Ricardo" se animó, y primero se presentó como candidato a concejal por el Partido Verde por Rivadavia. Asumió la banca y desde ahí apuntó contra su exaliado el intendente radical Miguel Ronco. Cuestionó muchas de sus decisiones y sacó a la luz, muchas otras. Caminó el departamento, creó un partido departamental y se presentó a intendente sin candidato a gobernador en la lista pese a las ofertas políticas que recibió para que así lo hiciera. Por poco, por 200 votos ganó la elección al candidato de Ronco, Mauricio Di Césare. Ahora promete una reestructuración en la comuna, donde la mayoría de los funcionarios de Ronco, dejarán los cargos. Parte de la campaña de Di Césare apuntó a que Mansur es "el pasado". Sin embargo, se impuso el exintendente,

Ricardo Mansur (Sembrar)

Omar Chafí Félix fue intendente por primera vez de San Rafael en 2003. En estos 20 años se sucedió con su hermano Emir. El padre de ambos, también había sido jefe comunal. "Los Félix" parecen invencibles en San Rafael. Ganó la comuna en la elección desdoblada del 3 de septiembre. Desde diciembre dejará la Cámara de Diputados y regresará al departamento a comandar el municipio. En San Rafael aseguran que ya empezó al transición y habla de nuevos equipos.

Omar Félix

En la Legislatura habrá un histórico: el actual intendente de Guaymallén, el radical Marcelino Iglesias. El dirigente dejará la comuna, en manos de un hombre de su equipo quien ganó la elección: Marcos Calvente, para pasar a ser senador por la primera sección. En los 90 fue legislador provincial y no pasó desapercibido. Impulsó junto a la exlegisladora Ana María Andía la ley de salud reproductiva provincial, con fuertes cruces con sectores más conservadores que se oponían a la norma. Ahora, fiel a su estilo, no pasará desapercibido en la Cámara Alta.

Marcelino Iglesias

Gustavo Gutierrez, referente de La Unión Mendocina, entró como concejal de Capital. Entre 1995 y 2003 fue diputado nacional por el Partido Demócrata. Luego dejó el partido y pasó a ser referente de Elisa Carrió. Después de veinte años volvió a un cargo electivo. Durante todos estos años ha dado clases universitarias.