El reclamo de intendentes opositores a Axel Kicillof por una millonaria deuda

Hace unos días el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, dijo que el gobierno de Kicillof le adeuda a los municipios administrados por la coalición opositora cerca de 10 mil millones de pesos. El intendente de Lanús, en uso de licencia, sostuvo que se trata de “deudas vencidas por convenios firmados con la provincia que -al no pagarlas- comprometen seriamente las arcas municipales y ponen en riesgo la continuidad de las obras y la prestación de servicios esenciales”.

Grindetti cargando contra el gobernador afirmó que confunde la política con la gestión: “Se cree el dueño del Estado, castigando injustamente a más de cuatro millones de ciudadanos, que eligieron en el 2019 a intendentes de Juntos por el Cambio”. Y agregó que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

En el encuentro del próximo martes, en La Plata, los intendentes “Cambiemistas” unificarán sus reclamos al ejecutivo provincial por, entre otras, las deudas del Plan Municipios a la Obra; de IOMA (Instituto Obra Médica Asistencial de la provincia) y del IPS (Instituto de Previsión Social); de los pagos atrasados por los fondos coparticipables del CUD (Coeficiente Único de Distribución), además de denunciar que fueron discriminados en la elaboración del índice; los fondos adeudados para seguridad; viáticos por la participación de los Torneos bonaerenses; y la asistencia de fondos para pagar el bono de $60 mil a los trabajadores municipales.

Los organizadores del encuentro, del que participaran los 59 jefes comunales de Juntos por el Cambio, Julio Garro (PRO) de La Plata, y Maximiliano Suescun (UCR) de Rauch, anticiparon que pondrán el eje del reclamo en la discriminación y las demoras en depositar los fondos a municipios opositores.

En diálogo con MDZ, el intendente platense, afirmó que la provincia le adeuda a la Capital bonaerense cerca de mil millones: "La provincia le debe a la ciudad más de 900 millones de pesos que hace mucho se debería haber recibido”.

Y destacó que no paralizaron las construcciones: “Pese a eso no detuvimos ninguna de las obras, las continuamos con fondos del municipio”.

Asimismo, Garro no descartó la judicialización de la deuda: “Cuando se aprobó en la Legislatura el Plan Municipios a la Obra, la ley dice que en caso de no cumplir el asiento judicial está en La Plata -aclarando- No soy de judicializar la política, jamás me gustó. Pero tenemos la obligación de defender y pelear por nuestros vecinos". Entrada de calle 6 a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En cuanto a los fondos para pagar el bono otorgado por Nación como compensación por la devaluación al que adhirió la provincia de Buenos Aires, los intendentes de la coalición opositora piden a Kicillof que se haga cargo de la totalidad del pago y no del 50%; además, los jefes comunales de Juntos por el Cambio aseguran que la provincia no giro los fondos, por lo que al pagar el bono con fondos propios las arcas municipales quedaron desbalanceadas

Uno de los jefes comunales del radicalismo dijo a MDZ: “Le vamos a hacer a Kicillof un piquete en la cara. Esto no da para más; hace cuatro años que nos viene ninguneando”.

Al término del encuentro visualizarán la protesta en las escalinatas de la gobernación con la lectura de un comunicado y la foto de los 59 intendentes opositores, reclamando a Kicillof el pago de las deudas a sus municipios

Por su parte, Kicillof, como es su costumbre, redoblo la apuesta, acusando a los intendentes opositores de estar buscando un rédito electoral. El gobernador, al ser consultado por la denuncia de los intendentes de Juntos por el Cambio, respondió que “cuando gobernaba Vidal no había ni un vaso de agua para los peronistas” y cargó contra la oposición diciendo que “es triste, si así piensan ganar un voto”.