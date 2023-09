Un radical afín a Martín Lousteau criticó a Patricia Bullrich por su spot contra Cristina Fernández de Kirchner

El último video de campaña de Patricia Bullrich no solo desembocó en una dura respuesta del sector oficialista, sino que provocó un inesperado conflicto por parte del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio.

Tras los desacuerdos con el PRO a raíz de la posición con la reforma en Ganancias, la UCR Evolución marcó distancia con la nueva iniciativa de la candidata a presidenta sobre una unidad penal que lleve el nombre de Cristina Fernández de Kirchner.

Es así como uno de los líderes del espacio encabezado por Martín Lousteau se mostró reticente ante esta propuesta. "No me gusta, no me siento identificado con ese spot, es una táctica electoral y no recurriría a eso, no me parece bueno como plataforma electoral", afirmó el diputado Emiliano Yacobitti.

Justamente Yacobitti fue uno de cuatro integrantes de ese bloque partidario que dio quorum en el debate por los cambios en Ganancias, movimiento que trajo las críticas de Mauricio Macri sostener que "el populismo es contagioso".

En una entrevista radial con Futurock, el legislador aclaró que "nadie duda que los delincuentes tienen que estar en la cárcel" pero remarcó que "no le pondría el nombre de la vicepresidenta a un penal".

"Ni siquiera creo que ella (Bullrich) se siente identificada. Yo creo que es una táctica electoral, yo no recurriría a eso", expresó y añadió que "la solución no es construir cárceles, sino que los presos se puedan formar mientras cumplen la pena".

Horas antes, Bullrich aseguró que si la exmandataria es declarada culpable por la Justicia podría ir a una cárcel con su nombre. "Si la Justicia decide que Cristina vaya a una cárcel, será así. Si esa cárcel está lista y construida por qué no podría ir a un penal con su nombre. ¿Cuál es el problema?", arremetió.