La taba está en el aire: ¿qué espera Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich esta noche?

Llegó el día. Mendoza cierra hoy la grilla de la previa electoral antes de la elección presidencial. De ahora en adelante los argentinos deberán soportar la campaña feroz que los medios vienen repitiendo desde que el 17 de este mes se abrió una vez más el periodo de publicidad política. Es un ejercicio que agobia a todos por la exageración en minutos que la ley le otorga a todos los partidos, incluidos algunos que son solo un “sello de goma” y que financian el Estado y los medios. Y antes del 22 de octubre se le sumarán los dos debates presidenciales que también están incluidos en el cronograma electoral legal.

Queda claro que de esa lista la elección a gobernador en Mendoza es uno de los eventos clave para la definición de lo que viene, sobre todo para Juntos por el Cambio. La pelea en la provincia no es menor. Javier Milei tuvo un récord envidiable en la PASO que, de todas formas, no parece alcanzarle para zafar de la regla que viene manteniendo en todo el país: buenos números en la candidatura personal, pero magra cosecha local.

Por el contrario, los resultados en las elecciones provinciales hasta ahora podrían anticipar un batacazo de Juntos por el Cambio. La cosecha de gobernaciones de este año así lo dice, pero este turno electoral resultó un juego de extrañas novedades y resultados electorales que el país nunca vio por lo que la taba aún está en el aire.

La elección en Mendoza, en esos términos, es clave y no solo por ser la última de la lista antes de octubre, sino por el impacto que tiene en el rango más complicado de Juntos por el Cambio que es la pelea por el balotaje con Unión por la Patria. En lo nacional, la elección mendocina es un partido en el que Sergio Massa no juega. Las fuerzas en Mendoza definen una pelea local importante y para la presidencial la chance de Patricia Bullrich de tomar el último envión después de Santa Fe y Chaco. La candidata debe aprovechar este domingo como ningún otro.

El radicalismo tiene un rol esencial en todo ese proceso. Alfredo Cornejo viene siendo un aliado de primera línea de Patricia Bullrich desde que comenzó la carrera a octubre, pero si la candidata de Juntos por el Cambio no logra entrar en el balotaje habrá una implosión de la coalición nacional que no dejará afuera al radicalismo. El rol de Cornejo en el rearmado del partido, que logró sumar gobernaciones e intendencias como hace años no soñaba, será clave. “Hay mucho radicalismo suelto, pero que no responde hoy a un partido nacional unificado”, reconocen en la UCR.

Hay mucho en juego. Los últimos números nacionales entusiasmaron en el PRO y la UCR, sobre todo a los que ya se habían resignado a pensar que la remontada de Bullrich tras las PASO sería imposible. Hoy nada está seguro, pero por lo menos la pelea continúa. Dentro de las propias huestes de Massa se reconoce, muy en privado, que al candidato de Unión por la Patria le está resultando casi imposible romper el techo de 30%. Por primera vez las mediciones que los partidos hacen públicas están coincidiendo con las que encargan y distribuyen entre ellos empresarios y operadores del mercado. Con diferencias de un par de puntos, todas dan a Javier Milei en la zona de 35/36 puntos, Massa en 29/30 y Patricia Bullrich un par de puntos abajo; nada que escape de los límites del error estadístico.

La estrategia que siguió Bullrich hasta ahora ha sido prácticamente ignorar la existencia de Javier Milei y apuntar directamente al kirchnerismo como enemigo. Ese camino tiene como última pieza de campaña el anuncio de ayer de la construcción de una cárcel de máxima seguridad para corruptos y asesinos a la que la candidata, si es electa, le pondrá el nombre de Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Para amplios sectores de Juntos por el Cambio esa estrategia ya no alcanza. Ayer un experimentado hombre de muchas campañas en el radicalismo lo graficaba a MDZ con elocuencia: “¿Quién se está peleando con nosotros? Nadie. Todos los días nos levantamos a ver qué le contestamos a Massa, pero ellos nunca piensan qué nos van a contestar a nosotros”.

Esta noche será clave para Patricia Bullrich. Su presencia en Mendoza está garantizada. A la hora de los discursos tras conocerse los números de la elección tendrá un lugar central en el escenario. En Juntos por el Cambio consideran que la noche del triunfo en Chaco, Bullrich desperdició la oportunidad de avanzar con un discurso más fuerte que el que dio y dirigido a toda la Nación. En la madrugada mendocina le pedirán a la candidata que hable al país como si se tratara de una ganadora que no repara solo en Cristina Fernández de Kirchner como enemiga.

Esa pelea parece chica cuando el propio peronismo ya organiza las exequias de las dos décadas (perdidas) de kirchnerismo. Se sabe (y es obvio) que el propio Massa gane o pierda romperá tras las elecciones. Salvo el macrismo más cerrado, todo Juntos por el Cambio le pide a Bullrich que no se quede solo en esa grieta y de una vez apunte a la pelea grande.