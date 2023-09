Habló Daniel Orozco tras soltarle la mano a Omar De Marchi y no aparecer en el búnker de la La Unión Mendocina

Daniel Orozco fue el gran ausente en el búnker de La Unión Mendocina. El intendente de Las Heras -y ahora excandidato a vicegobernador- no asistió al Salón Báltico a reconocer la derrota de su espacio, tanto en a nivel provincial como en territorio lasherino.

La fórmula De Marchi-Orozco obtuvo 29,48% de los votos y se colocó en la segunda posición, por detrás de Alfredo Cornejo-Hebe Casado de Cambia Mendoza, quienes triunfaron en los comicios con 39,70%. Orozco no solo no logró llegar a Casa de Gobierno, sino que también perdió su candidato a intendente de Las Heras, Martín Bustos. En dicho municipio fue el radical Francisco Lo Presti quien será el próximo jefe comunal lasherino a partir de diciembre.

Tras haber faltado sorpresivamente al búnker de La Unión Mendocina, Orozco publicó un escueto mensaje a través de sus redes sociales.

"Mis felicitaciones a quien a resultado electo gobernador de Mendoza, como así también ha quien el departamento de Las Heras eligió como nuevo intendente. Ha sido una nueva jornada democrática que todos debemos celebrar", sostuvo.

Y luego, dijo: "Con Omar De Marchi seguiremos trabajando juntos por una Mendoza con mejor futuro. Hicimos un gran esfuerzo y si bien es cierto que no alcanzó para ganar, sí para construir en tan solo 5 meses una fuerza que logró el 30% de votos. LUM ya es una realidad política en Mendoza".

De Marchi sí subió al escenario del búnker y manifestó ante los presentes: "Queríamos ganar, la ciudadanía nos ha colocado en una situación de enorme responsabilidad. Hemos estado a poco de un esquema de gobierno que viene gobernando hace 8 años".

"Mendoza necesitaba equilibrio institucional y, evidentemente, el resultado está conseguido. La Unión Mendocina tiene tan solo 160 días y no es el cambio de nombre de un partido preexistente: es el nacimiento de una nueva fuerza que ha llegado a la provincia para instalarse. Nuestro punto de partida es nada más y nada menos que el 30% de los mendocinos que nos han acompañado", comentó,

"El hecho de estar a una diferencia no tan importante, nos llena de satisfacción. La Unión Mendocina nació hace 160 días. Por primera vez en 8 años va a haber una oposición seria y responsable. Los mendocinos no la estamos pasando bien, tenemos los docentes peores pagos de Argentina y los policías más maltratados. Mendoza tiene debilidad institucional, no es posible que el poder político avance sobre el Poder judicial", expresó De Marchi.