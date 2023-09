El mensaje de Omar Parisi tras quedar en tercer lugar, con un 'palito' interno

Omar Parisi, del Frente Elegí, fue el primer candidato a gobernador en salir a hablar y aceptar la derrota en estas elecciones. El peronismo quedó en tercer lugar, con el Partido Verde pisándoles los talones. Parisi fue sincero y admitió: "En algunos lugares me sentí muy solo".

"Es el mismo resultado que tuvimos en las PASO. No habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino con nosotros. Estamos contentos de haber dado todo. Hemos trabajado muchísimo y hemos llevado propuestas. Hay que respetar al pueblo y seguir trabajando", comenzó expresando Parisi.

Y agregó: "El pueblo vio en otros candidatos algunas cualidades que nosotros no tenemos. Nosotros intentamos mantener al peronismo unido. En algunos sectores me sentí solo por el partido, algunos dirigentes no acompañaron. Vamos a mantener el tercer lugar. Estamos viendo el tema bancas, estamos peleando el voto a voto".

"No habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino", sentenció Parisi.

Con respecto a las consultas de cómo analiza la elección de otros partidos, expresó: "Yo no analizo a los otros partidos, analizo lo nuestro. En algunos sectores hemos estado muy solos. Lo positivo es que ganamos en Malargüe".

Por último, señaló: "A partir del 10 de diciembre veremos cómo se comportan ahora en la Legislatura. Para mi De Marchi y Cornejo son la misma cara de la moneda. El lunes nos vamos a reconstruir trabajando. El peronismo nunca se rinde, vamos a seguir luchando. En lo personal no he hablado con dirigentes nacionales".