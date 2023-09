El insólito análisis de Cristina Fernández de Kirchner sobre las causas de la inflación y la falta de dólares

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado en el auditorio de la UMET, donde disertó sobre su visión acerca del escenario electoral y desarrolló un análisis de los debates económicos que consideró pertinentes para el futuro nacional: inflación, economía bimonetaria, déficit fiscal, endeudamiento y presión tributaria.

Al hablar de la falta de dólares, la vicepresidenta realizó un insólito análisis que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Cada vez que alguien toma un café o se come un chocolate, y lo paga obviamente, y esa actividad no es reconocida por el comerciante, piensen que ustedes están gastando dólares porque no producimos cacao ni café. Elijo esos dos elementos porque no se producen en Argentina y los tenemos que importar", sostuvo Cristina Kirchner.

"Cada vez que tomo café y al que le pago no lo declara en la AFIP, está produciendo esto que tenemos ahora. Es un combo letal", agregó la vicepresidenta en su curioso análisis.

Mirá el curioso análisis de Cristina Kirchner:

En referencia a la inflación, la vicepresidenta sentenció que "los aumentos que todos sufrimos en góndolas y demás tienen que ver con la devaluación permanente del peso porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares". Posteriormente enumeró que la falta de divisa extranjera se debe a que "están en el colchón, formaron activos en el exterior, hemos perdido la moneda y se utiliza de reserva".

Asimismo, se refirió que convivimos con "una economía bimonetaria, alto nivel de endeudamiento en dólares y el Fondo Monetario Internacional imponiendo planes inconsistentes para el bienestar de la Argentina". "No es adoptando el dólar", advirtió.

Para avanzar en su análisis, la vicepresidenta se refirió a algunas de las problemáticas estructurales de la economía nacional: "El alto endeudamiento de la Argentina, la auditoría permanente del Fondo Monetario Internacional y recetas equivocadas que engañan a la gente diciéndole que el problema es el déficit".

Luego detalló que solo cuatro países tienen superávit fiscal (Noruega, Dinamarca, Australia y Arabia) y los comparó con Brasil, que tienen un déficit fiscal primario de 7,6. Por su parte, Argentina tiene el 4,2. "Si el déficit fiscal fuera la causa de la inflación, ¿por qué hay países que tienen más déficit que nosotros y no tienen tasa de inflación?. Le hacen creer a los argentinos que tienen el plan para suprimir gastos que son inocuos y hablan de 15 puntos del PBI", añadió al hablar sobre el "plan motosierra" de Javier Milei.