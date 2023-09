Alerta: aprovechan la elección para una estafa virtual masiva

Los oportunistas y estafadores están atentos y aprovechan cualquier oportunidad. Pues ahora también para intentar hacer una estafa hormiga en todo el país y en particular en Mendoza, donde hay elecciones. La metodología de estafa es sencilla: imitaron la página de infractores de la Cámara Nacional Electoral para obligar a pagar un mínimo de 200 pesos a todos los que consulten.

La página trucha es idéntica a la oficial y hasta pide los mismos datos. La diferencia es que el resultado es idéntico para todos: pagar una multa de 200 pesos por infractor. Alguien distraído puede no percatarse de la diferencia. Allí la clave es el dominio, la URL. Es decir la "dirección" de la página.

Esos son los datos que piden las dos páginas. La real y la clonada son iguales.

La página oficial para revisar si alguien está en el registro de infractores es https://infractores.padron.gov.ar. Allí hay que seguir los pasos para saber si se es o no infractor (si asistió a las elecciones obligatorias).

TRUCHA. La página trucha lleva a un pedido de pago que no es real. A todos les da el mismo resultado para intentar robar.

La página trucha tiene una redacción similar: https://www.infractores-padron-gob-ar.com La diferencia es que es punto com (.com) y no tiene el registro oficial .gov.ar.

REAL. La página de la Cámara Nacional Electoral muestra de esta manera el resultado. Y no se paga online.

La página está prácticamente clonada. MDZ hizo la prueba y el simulacro detectó el intento de estafa. Con un usuario que no tiene sanciones pendientes, en la página de la Cámara Nacional Electoral no hubo problemas. En la trucha saltó la supuesta infracción y un botón de pago que es falso y lleva a la estafa.