Es candidato a intendente en un departamento de Mendoza y no se puede votar a sí mismo este domingo

Tupungato, al igual que las comunas gobernadas por Cambia Mendoza, no desdobló elecciones y este domingo va a las urnas para buscar al sucesor del actual intendente Gustavo Soto quien, por la ley impulsada durante la primera gestión (y hasta ahora única) de Alfredo Cornejo, cumplió con sus dos mandatos sin poder buscar un tercer período.

Todo indica que el radicalismo local no tendría problemas en retener el sillón del edificio municipal de calle Belgrano, pero, más allá de los sondeos y encuestas, hasta que no se empiecen a contar los votos, difícilmente se sepa quien será el ganador en una oferta que presenta a cuatro candidatos.

Dentro de ese abanico de opciones figuran los nombres de Gustavo Aguilera, del Frente Cambia Mendoza; Juan Carlos Torres, del Frente Elegí (peronismo); José Luis Pelegrina, de La Unión Mendocina; y Hugo Cabezas Vargas, del partido local Nuevo Tupungato. Tres de ellos, salvo el doctor Cabezas, tuvieron que dirimir internas en las PASO del 11 de junio y quedaron habilitados para correr la carrera por la sucesión del actual alcalde en el único bastión radical dentro del Valle de Uco.

Este domingo, uno de esos cuatro candidatos no podrá ir a una escuela y emitir su voto. ¿El motivo? No figura en el padrón. ¿La razón? José Luis Pelegrina es nacido en España y si bien hace muchos años vive en Tupungato, hace poco tiempo gestionó la ciudadanía argentina, por lo cual no ingresó en el padrón definitivo.

Luis Pelegrina es el candidato de La Unión Mendocina en Tupungato. Foto: Prensa LUM

José Luis Pelegrina es un empresario vinculado al sector agrícola y desde hace muchos años vive en el departamento valletano. Allí formó su familia y hoy disfruta de la vida junto a sus nietos. Para estas elecciones fue tentado por el espacio conducido por Omar De Marchi y decidió aceptar el reto. Es por eso que inició los trámites para ser ciudadano argentino, lo obtuvo pero, a pesar de los reclamos que hizo, no figura en los padrones.

Pelegrina fue inspector de Irrigación durante 20 años y, además de su trabajo en la empresa familiar, alternó la presidencia de la Liga Tupungatina de Fútbol y del Club Antonio Iriarte El Zampal, un equipo de fútbol fundado por la comunidad española en el departamento.

"Mi compromiso personal es devolverle a Tupungato algo de todo lo que me brindó", declaró hace unos días antes de que se cerrara la campaña.