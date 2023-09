Bajó la espuma y volvió el negocio clandestino de Florentino Paco

En el mes de marzo el empresario Florentino Paco quedó envuelto en escándalo por la trágica muerte de Eric Mamaní en el desarrollo inmobiliario que avanzaba de forma clandestina Guaymallén. La desgracia alumbró algo que todos los vecinos sabían y hacía tiempo denunciaban: las operaciones de la constructora Idandi al margen de la ley. No respetaban sanciones municipales e incluso desoyeron órdenes judiciales de no innovar. Pero además de ello, vendía vehículos en un predio sin ningún permiso municipal, todo ante la vista de las autoridades correspondientes. A raíz de la muerte del niño de seis años, Paco empezó a cuidar las formas y los autos no aparecieron por un tiempo.

Pero como decía el expresidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, "todo pasa" y Florentino Paco dejó que transcurra el tiempo para volver a operar a plena luz del día. Los autos, camiones y tractores ya están a la venta con carteles de la constructora Idandi.

Paco vende vehículos y promociona su constructora.

Sin sanitarios, sin infraestructura y sólo con una conexión de agua informal el empresario de la construcción ha vuelto a ofrecer rodados en el enorme descampado que hay en la esquina de Urquiza y Elpidio González. "A la noche guardan esos autos en el mismo desarrollo inmobiliario que clausuraron tras la muerte del niño", señaló a MDZ un vecino de la zona.

El predio que utiliza Florentino Paco para comercializar vehículos.

El 9 de marzo MDZ publicó una nota sobre la "agencia trucha" y por unos meses los rodados desaparecieron. Pero hace ya tiempo que volvieron a estacionarse cada mañana en el mismo lugar.