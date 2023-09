A un mes de las elecciones, Javier Milei reveló quién sería el presidente del Banco Central si gana

Javier Milei anticipó durante una comunicación radial lo que pasará con el Banco Central, y sorprendió a los oyentes. “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, aclaró el candidato libertario. El economista sería el responsable de llevar adelante la dolarización, explica Javier Milei.

"El tema no es si tengo que dolarizar o no. La pregunta es para qué querés Banco Central", se preguntó en esta línea Milei. En tanto la dolarización, explicó que " Hay 5 bancos de inversión que bancan la dolarización", por lo que en el país "tiene que haber una libre competencia de monedas".

Las críticas a los distintos sectores de la política llegaron temprano en la conversación: "Todos los que son parte del status quo sienten amenazados sus privilegios y como consecuencia de eso se quejan. Están muy nerviosos", dijo. Agregó también que entre los que "(se sienten amenazados), podes encontrar a los pseudointelectuales de Juntos por el Cambio, podes encontrar a los curas villeros que levantan un video de hace 6 años, o distintas manifestaciones de gente que siente amenazado sus privilegios y como consecuencia de ello se están quejando". "Están nerviosos porque saben que van a perder los privilegios", concluyó.

"Los que más nerviosos están son la casta: políticos ladrones, empresarios prevendarios, sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los medios y la pauta como censura indirecta y los profesionales funcionales a la religión del Estado" agregó.

Emilio Ocampo, el designado para presidir el BRCA

Los curas villeros habían convocado hace unas semanas a una misa en repudio por los dichos del candidato libertario hacia el Sumo Pontifice en donde decía que "el Papa es el representante del maligno en la tierra", "el Papa impulsa el comunismo", entre otras cosas similares. A raíz de esto, Milei expresó: "Nadie habla de la aberración del Papa asociándome con Hitler".

Confiado, Milei aclaró que "Cambiemos está tercero cómodo. Y si ganamos, el kirchnerismo también se va a romper. Va a haber un reordenamiento ideológico". Con Juntos por el Cambio en la mira, el libertario entiende que "no propone nada y lo único que hacen es criticar".

El candidato hizo un análisis del porqué su éxito en las elecciones PASO, y desarrolló que "los sectores más postergados de Argentina descubrieron que la única salida es libertad. Por eso el mapa grita Libertad", explicando que "16 de los 24 distritos salimos primeros".

Una de las recientes críticas que se le está haciendo a Milei es sobre sus reuniones concurrentes con áreas del sindicalismo. "No sólo me reuní con Barrionuevo, también con Gerardo Martínez. Me llaman muchos sindicalistas", aclaró el lider de La Libertad Avanza. Por esta razón, explicó que "Yo me sentaré a escuchar a todos los que me ofrezcan resolver el mercado laboral". En relación a esto, agregó: "A Macri lo escucharía. Pero con Cristina hay un problema de inconsistencia insalvable".