Qué dijo el hombre que tendrá la dura tarea de cerrar el Banco Central en un hipotético gobierno de Javier Milei

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó este viernes que Emilio Ocampo será el titular del Banco Central en su gestión, aunque aclaró que el funcionario tendrá como misión cerrar el organismo.

"Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", dijo Javier Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir.

A su vez, el líder libertario detalló que Emilio Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Respecto a estas declaraciones, el propio Emilio Ocampo declaró en X que para el es "Un honor que Javier Milei me haya elegido para cerrar el Banco Central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe y que desde hace décadas contribuye al empobrecimiento de los argentinos".

Emilio Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de los Estados Unidos.