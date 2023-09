Patricia Bullrich se comparó con el "desembarco de Normandía"

Patricia Bullrich, candidata a presidente de Juntos por el Cambio, habló en el segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, ante distintos expresidentes iberoamericanos, y apuntó contra el oficialismo, pero también no perdió tiempo para atacar a La Libertad Avanza: "Tenemos la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad, los que se creen dueños del poder. Esta es la batalla final. Estamos en el desembarco de Normandía. No nos vamos a correr por un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no tendrá la espalda, el coraje, la decisión y el temperamento para decirles, basta al kirchnerismo, ustedes no gobiernan más", expresó la dirigente.

Durante el encuentro, que fue esta mañana en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, distintos expresidentes estuvieron presentes durante el discurso de una de los posibles ganadores de las elecciones generales. Ellos fueron:

Mauricio Macri - Argentina

- Argentina Sebastián Piñera- Chile

Iván Duque- Colombia

Felipe Calderón- México

Jorge Quiroga- Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez -Costa Rica

Bullrich junto a los exmandatarios.

Ante ellos, Bullrich siguió su discurso de campaña y dijo que su partido va a ganar las elecciones para que "el poder deje de ser feudal y mafioso, un poder que le saca todo a la gente pese a que el país tiene todas las riquezas mientras el pueblo no tiene nada".

También aludió a las "luchas" que hizo Juntos por el Cambio contra las medidas "antidemocráticas" que proponía el oficialismo, como que se elijan los jueves a través de boletas electorales de partidos políticos, la ley cerrojo contra la prensa, el campo y las retenciones, el Pacto con Irán y la muerte de Alberto Nisman. "Ahí estuvimos nosotros dando esa pelea", dijo firme la candidata para referirse a que su partido siempre se opuso a las distintas medidas y hechos que provocaba el poder de turno.

Al estar presente Macri, Bullrich no dejó pasar la oportunidad para hablar de las trabas que el oficialismo le puso al mandato del ingeniero: "En nuestro gobierno tuvimos un incesante intento de llevarnos a la ingobernabilidad diaria y permanente. Todos los días intentaron voltear nuestro gobierno. En la lógica del populismo argentino, kirchnerismo, para decirlo con nombre y apellido, la lógica es o gobernamos nosotros o no gobierna nadie".

"Llegamos hasta el último día de gobierno, con problemas, pero logrando decirle al pueblo argentino: a nosotros no nos van a sacar aquellos que no creen en la democracia", agregó Bullrich para luego sumar que tienen "la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad, los que se creen dueños del poder. Esta es la batalla final".

El acto se da exactamente un mes antes de las elecciones generales de octubre, que se realizarán el 22 de ese mes y que generan incertidumbre e incógnita entre los distintos partidos, nadie sabe quién ganará y todos quieren sumarse al posible balotaje de noviembre.

Bullrich ganó la interna contra Horacio Rodríguez Larreta, pero sumó a Macri (luego de su dudosa relación con Javier Milei) a su campaña para seguir consiguiendo adeptos y no perderse entre el libertario y Sergio Massa.