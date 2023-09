Los temas incómodos que los candidatos olvidaron en la campaña

Cerró la campaña y casi todo está dicho, pero no definido, pues en la llamada "etapa emocional" de la elección la decisión del voto aún puede cambiar. Será, seguramente, una decisión alejada de lo que se ve de la campaña pues los candidatos a gobernador de Mendoza fueron violentos en los dichos, pobres en lo discursivo y conservadores al extremo para proyectar la provincia en una campaña en la que hubo más despecho que ideas. Incluso se obviaron de manera deliberada temas que sea quien sea el que gobierne, deberán resolver: minería y reforma de la 7722, subsidio al transporte público, concesiones heredadas que no funcionan, marginación de un sector enorme de la población y una gran duda: cómo será el vínculo de la Provincia con la Nación, un dato clave para que la provincia logre tener libre disponibilidad de la caja que representan los 1.023 millones de dólares que están inmóviles en un fideicomiso.

Son algunos de los temas que el futuro gobernador deberá abordar en un escenario local aún más crítico que el actual. Mendoza no tiene posibilidad de unidad política frente a causas comunes porque los líderes de cada coalición se tratan como enemigos, sin matices. En la campaña, por ejemplo, solo se juntaron una vez todos los candidatos y fue en la simulación de debate que hubo oficialmente, por lo que difícilmente podrán proyectarse acuerdos. Entre Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Omar Parisi, Mario Vadillo y Lautaro Jiménez saldrá el nuevo gobernador de Mendoza.

Los candidatos tuvieron doble estándar. Ninguno habló de minería, pero detrás de escena redundan en promesas sobre el tema y se ilusionan. Incluso madura una idea que en campaña era "innombrable": modificar la ley 7722. La intención sobre la que hay más consenso es no tocar la base de la ley en cuanto a las sustancias prohibidas y el cuidado del agua. Pero sí quitar la ratificación legislativa a proyectos de exploración minera en la que no se usen sustancias. Es decir, que se mantenga ese requisito solo para la etapa de explotación de un yacimiento, para producir minerales. Eso, aseguran, garantizaría inversiones en etapas preliminares y de bajo impacto.

Minería fue un tema anulado en los discursos, pero será pare del futuro Gobierno.

La forma de sostener los servicios públicos es otro de los temas que incomodan porque la "caja" de la provincia podría crujir si se mantiene el nivel de subsidios como hoy y con una inflación que no cesa. El transporte público de pasajeros es el caso más agudo, pues más del 70% del precio del servicio se sostiene con aportes del "fondo de contingencias" que no es otra cosa que un subsidio provincial. El pago por kilómetro recorrido hace que haya riesgo cero para las empresas y gasto infinito para el Estado. Aunque la concesión y el sistema no pueden cambiar, la decisión del futuro gobernador es si transparenta algo más los costos o no. La audiencia pública para poner a consideración los costos y lo que se le paga a las empresas ya se hizo. Luego de las elecciones Rodolfo Suarez deberá decidir cuánto aumenta el boleto.

Algunos de los candidatos, por ejemplo, hablaron de bajar impuestos. Pero no explicaron dónde recortarán gastos para mantener las cuentas equilibradas.

Tibieza en el cierre

Los tres principales frentes que compiten el domingo tuvieron un cierre de campaña mucho más austero desde el punto de vista político de lo que esperaban. Alfredo Cornejo, de Cambia Mendoza, recurrió por primera vez a una figura externa para tratar de asociarse y sumar. Cornejo le pidió a Petri que pida el voto para él. Una de las grandes dudas es si el candidato que ganó las PASO podía retener los votos de Petri (40% de los fotos del frente) y evitar que migren.

De Marchi cerró al "estilo PRO".

Omar De Marchi también escondió bajo la euforia del cierre algún sabor amargo. El arquitectura electoral de la Unión Mendocina incluía apoyos más explícitos de dirigentes relevantes del peronismo, que finalmente no llegaron. El caso más notorio es el de Matías Stevanato, quien evitó un apoyo explícito a De Marchi más allá de sus picardías discursivas y el culposo apoyo con su aparato departamental. Primó en el intendente de Maipú su ambición de construir desde el PJ que la "patriada" a la que lo invitaba De Marchi. La Unión Mendocina se quedó con un sector marginal del PJ, muchas caras conocidas por su pasado como funcionarios y el respaldo político y de recursos de muchos gremios, pero se quedó corto ese frente al analizar la promesa de "sorpresas" que habían anunciado. Igual, quedó en una posición más que competitiva como alternativa de poder.

El frente Elegí tendrá su peor elección, en una seguidilla de malas elecciones. En las últimas semanas Omar Parisi y Lucas Ilardo creen haber detenido el deterioro y alejan el fantasma de caer bajo los dos dígitos. Festejan ellos y Cornejo.