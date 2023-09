Rivadavia, con escenario abierto para el domingo: qué opina Ricardo Mansur, el candidato más votado

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en Mendoza para elegir las próximas autoridades provinciales y, además, las de once municipios. En Rivadavia – que es uno de ellos – el escenario quedó abierto después de las PASO.

Es que si bien Cambia Mendoza logró ser el frente más votado, el exintendente Ricardo Mansur, con partido propio, fue el candidato que más votos recibió.

Mansur dejó Cambia Mendoza hace años por diferencias con la forma de conducción de Alfredo Cornejo. Este jueves, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, aseguró que “valió la pena estar muy consustanciado con la idea de que somos Rivadavia y queremos defender los intereses de nuestro departamento”.

El partido Sembrar tiene dos años y es departamental, no tiene candidato a gobernador. “Terminamos con la tarea de llevarle la propuesta a la gente. Me conocen porque fui intendente en tres oportunidades, pero esta vez con un conjunto de jóvenes. Rompimos la grieta de distintos partidos progresistas y estamos muy confiados de hacer una buena elección contra el Gobierno, donde el intendente actual es candidato a diputado y un legislador es candidato a intendente”, señaló Mansur en Sonría lo Estamos Filmando.

“Hay un grupo de jóvenes hermoso que me acompaña y que han cumplido golpeando las puertas de las casas, con mucha presencia y con una propuesta factible en seguridad, empleo y vivienda, que son las cosas que más preocupan”, detalló.

Sobre la decisión de ir con partido propio, explicó: “Me ofrecieron la posibilidad de ir a una interna dentro de Cambia Mendoza. Nosotros veíamos nuestro departamento muy mal, no crecía, creíamos que había que bajar el gasto político, que hacía falta un partido que defendiera los intereses más allá de una gestión provincial”.

“Tuvimos dos gestiones radicales y una justicialista y no hemos logrado cosas importantes en nuestro departamento. Por eso vamos a asumir el riesgo en una votación nueva, que nos confunde, pero valió la pena estar muy consustanciado con la idea de que somos Rivadavia y queremos defender los intereses de nuestro departamento”, insistió y aseguró que “la gente lo ha entendido, estamos muy bien y con muchas expectativas para el domingo”.

Respecto de las chicanas políticas que se vivieron durante toda la campaña electoral y el debate entre candidatos a gobernador, opinó: “Me duele que se prioricen peleas personales. El único tema interesante del debate en el que todos coincidían era la defensa del agua porque cada vez tenemos menos y hay que ser más eficientes en su uso, sistematizar los riegos, proteger la producción. No quedó claro quién es la persona que podía asumir esa gran responsabilidad los próximos cuatro años”.

Además, sostuvo que “la dirigencia política no ha logrado identificarse. Ya no hay más partidos políticos, hay frentes electorales y eso confunde a la gente porque se mezclan las propuestas”. Y añadió: “Al no existir partidos políticos, tienen que inclinarse a la esperanza de lo que va a ser una persona”.

Finalmente, señaló: “Nos hemos presentado a los vecinos con una idea muy clara y ellos serán los que nos pongan en el papel de opositores o de Gobierno. Estamos preparados para asumir la responsabilidad de manejar este municipio”.

