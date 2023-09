Por qué Omar de Marchi cree que va a ser el próximo gobernador de Mendoza

A pocos días de las elecciones generales en Mendoza, Omar de Marchi cree que tiene grandes chances de ser el próximo gobernador de la provincia. Así lo expresó el candidato de La Unión Mendocina en MDZ Radio 105.5 FM.

“El domingo es un día muy importante. Sé del desgaste que tiene la política y del enojo de las personas, pero el domingo vamos a estar resolviendo a quién le damos el poder para que tome decisiones por nosotros, es importante”, señaló De Marchi en Sonría lo Estamos Filmando.

Respecto de lo que fue la campaña, De Marchi aseguró que pusieron “la verdad arriba de la mesa, aunque no le guste a algunos. No hemos hecho campaña sucia, hemos dicho lo que pensamos. Hemos dicho que Mendoza está mal, que Mendoza tiene un potencial increíble y está dormida. Tenemos un Gobierno que está absolutamente paralizado. Si en 8 años las cosas están peor, tenemos que cambiar”.

“Lo que hemos recibido del otro lado, eso sí ha sido campaña sucia; han inventado 60 páginas digitales para desprestigiarnos, para mentir, para decir cosas que no son ciertas. Me han emparentado con quien se les ocurra, cuestiones que para uno resultan casi graciosas, pero para las personas que no están en el tema confunden y no corresponden”, lamentó.

Y aseguró que “todo esto responde más al temor que algunos tienen por perder el poder que no han podido y no han sabido utilizar para el bien y lo han utilizado para el mal, capturando la justicia, destruyendo todo el sistema público, educación, justicia, seguridad, salud. Para no haber hecho nada para generar un sistema privado que genere empleo, desarrollo, que hayan inversiones”.

Omar de Marchi, candidato a gobernador de Mendoza, junto a Daniel Orozco, su vice.

Foto MDZ

De Marchi insistió: “Nosotros hace mucho que venimos trabajando en lo que creemos que hay que hacer en Mendoza. Hemos armado buenos equipos, hemos hablado de cómo vamos a hacer para encender la economía de Mendoza, hemos hablado de los temas concretos en una provincia en donde pareciera estar vedado hablar”.

Y aseguró que su frente “no es anti una persona (Cornejo), porque sería darle demasiada importancia. Es un anti pobreza. Mendoza tiene 45% de pobreza. Hay familias que la están pasando mal. Es en contra de eso y eso está representado hoy por el actual Gobierno que lidera Cornejo hace ocho años”.

“No nos juntamos para que alguien pierda. Nos juntamos con mucha responsabilidad para gobernar la provincia que viene, con mucha fuerza, con muchas ganas. Estoy convencido que en poco tiempo Mendoza va a pegar un vuelco increíble. Nos están haciendo creer que Mendoza va a mejorar solamente si cambia un gobierno nacional y eso es mentira”, remarcó.

Además, sostuvo que “La Unión Mendocina viene a superar las diferencias, a dejar de buscar la excusa para que las cosas no sucedan y, por el contrario, concentrarse en lo que hay que hacer para que Mendoza empiece a crecer”.

También hizo referencia a las distintas alianzas, algunas bastante cuestionadas en medio de una campaña atípica: “No tiene que ver con los acuerditos políticos que a la gente ni le interesan ni los conoce, tiene que ver con ponernos de acuerdo con la Mendoza que viene dialogando. Miremos para adelante, que las cosas sucedan”.

Finalmente, De Marchi aseguró que “nos juntamos aquellos que queremos devolverle a Mendoza el diálogo, los buenos modales, el respeto, el no estar obsesionado por meterse todo el día en la vida de las instituciones. La riqueza de las sociedades viene por allí”.

“Somos respetuosos de la voluntad de las personas, pero nacimos para gobernar. Si no nos hubiéramos quedado en los espacios de comodidad que cada uno tenía. Mendoza merece mucho más de lo que tiene”, expresó y cerró: “Creemos que el domingo vamos a ganar porque nos hemos animado a construir una alternativa política que en Mendoza no existía”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM