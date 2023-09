La situación de Penitentes recrudeció la recta final de la campaña electoral

A días de las elecciones un tema inesperado se coló en la campaña electoral. Un video en el que el antiguo concesionario de Penitentes critica los resultados de la expropiación del centro de esquí encendió las redes sociales y generó un cruce entre la encargada de Turismo durante el gobierno de Alfredo Cornejo, Gabriela Testa, y el candidato a intendente de La Unión Mendocina, Hugo Laricchia.

"En Mendoza tuvimos un centro de ski; Los Penitentes. Hasta que llegó Cornejo y dijo: EXPRÓPIESE”, disparó Laricchia en las redes y compartió el video en el que Emilio López Frugoni cuestiona al exgobernador por haber abandonado el histórico destino turístico de alta montaña.

La que tomó el guante en nombre de Cambia Mendoza y salió a defender el accionar del exgobernador fue su exfuncionaria, Gabriela Testa. La senadora provincial afirmó que Penitentes se cayó porque se había vencido la concesión a la empresa y agregó que esa concesión se había firmado durante la última dictadura.

— Hugo Laricchia 🍷 (@laricchiahugo) September 20, 2023

"Ya que Paco Pérez le colabora a La Unión Mendocina, que les expliqué por qué no hizo nada cuando en 2013 se venció la concesión. No fue hasta que llegó Alfredo Cornejo que se demostró que la empresa Penitentes S.A. además de quebrada e intervenida,no era poseedora de la concesión", manifestó la exfuncionaria. A eso, agregó que el proceso contó con el aval de Fiscalía de Estado.

La pelea entre Gabriela Testa y Hugo Laricchia.

La respuesta no tardó en llegar y Laricchia fue directo al punto que más le cuesta justificar al gobierno: el actual estado de abandono de un lugar que supo ser uno de los principales atractivos invernales de Mendoza.

"¿Porque desde que se les ocurrió esta genial idea ni mendocinos ni turistas pudieron esquiar mas? ¿Porque desde ese EXPRÓPIESE no hay más que abandono y ruinas? ¿La idea fue tuya, de Libres del Sur, del Partido Socialista o de algún otro zurdo estatista de esos que integran Cambia Mendoza? Paco Pérez no existe y con el cuco del kirchnerismo ya no asustan a nadie, en Mendoza ustedes son el cuco al que temer. Por cierto, aflojale a vivir del esfuerzo ajeno, 30 años de la teta del estado es suficiente, probá con trabajar", contestó el candidato a intendente del demarchismo.