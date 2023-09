Hebe Casado: “En política, las mujeres están relegadas”

La semana de cierre de campaña se nota en el rostro de Hebe Casado. Aunque está habituada a madrugar para atender en su consultorio, le es ajeno el ajetreo de la agenda previa a las elecciones que marca una entrevista tras otra con distintos medios. Lejos del perfil ácido e irreverente de las redes sociales, la médica inmunóloga se muestra sonriente, calmada y cordial a pesar de que son casi las 15 y no ha probado un bocado desde la mañana muy temprano cuando salió de su casa.

Tras cumplir un mandato en la Cámara de Diputados todo indicaba que Hebe Casado iba a volver por completo a la actividad privada pero el dinámico escenario político y su cercanía a Patricia Bullrich la ubicaron como compañera de fórmula de Alfredo Cornejo. Desde ese momento su vida cambió por completo y asegura que aunque gane o pierda ya no será la misma después de conocer en primera persona y a fondo la realidad de Mendoza.

-Cuando Alfredo Cornejo la presentó como su compañera de fórmula fue toda una sorpresa porque había otros nombres sonando de mujeres radicales y hasta de intendentes.

-Fue todo una sorpresa para el resto porque yo no estaba dentro de las más probables. Había una posibilidad pero era bastante lejana. No estaba dentro de las más probables una mujer del PRO y que no estuviera en ningún cargo. Sí se venía pensando en que la fórmula tenía que ser combinada entre el radicalismo y el Pro como para dar una apertura de gobernabilidad a Cambia Mendoza. Justo De Marchi decide jugar por fuera y eso cayó muy mal en el Pro nacional. Además, Omar De Marchi no había llamado a internas del partido para elección de las autoridades partidarias. Se le habían vencido los plazos y pedía una extensión del plazo para poder negociar los cargos del Pro.

-¿Usted venía denunciando esta situación?

Yo había hecho las denuncias dos años antes cuando tampoco nos permitió participar en las internas y con un arreglo de características sospechosas con Walter Bento, el juez Bento nos bajó la lista por cosas que la verdad que no tenían demasiado sentido. Entonces nos preparamos para hacer la interna este año y otra vez nos quería patear para hacer él el armado de las listas y quedarse con el sello partidario del Pro. Ahí hicimos las denuncias en la Justicia Electoral y en el partido. Finalmente se decidió desde el partido intervenir el Pro de Mendoza. Teníamos el antecedente de Chaco con una situación similar.

-¿Qué pasó con el Pro de Mendoza?

La mayoría de la gente que veníamos del Pro original estaba en nuestro sector. Por eso Omar De Marchi no quería darnos la interna porque tenía miedo de perderla. Él había hecho del Pro algo propio que lo manejaba con un grupito de secuaces que se fueron con él. Tenía miedo de perder la interna y el sello del Pro. De todas formas lo terminó perdiendo porque por unanimidad el Pro nacional decidieron intervenir el partido. Ahí recién se abrió un abanico de posibilidades donde se empezó a pensar en un candidato a vicegobernador que pudiera venir del Pro y pensando en una mujer que estaba en el Pro la más conocida era yo.

-¿También le jugó a su favor su relación con Patricia Bullrich?

-Patricia tuvo mucho que ver. Yo la verdad que tengo muy buena relación con Patricia, le venía avisando lo que pasaba con Omar De Marchi y ella estaba atenta. Pero la condición que me puso Alfredo Cornejo para poder ser candidata a vice fue que todo el Pro nacional me apoyara entonces bueno hablé con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia y Mauricio Macri. Los cuatro decidieron que era la indicada para ocupar el lugar entonces con ese apoyo de toda la cúpula del Pro nacional es que Alfredo me anunció como candidata a vicegobernadora.

-El anuncio en un primer momento trajo revuelo dentro del radicalismo, sobre todo entre las mujeres, ¿cómo es su relación ahora con las mujeres radicales?

-En un principio creo que ellas creían que les correspondía el lugar. Pero a medida que fue pasando la campaña se dieron cuenta que fue una buena opción que fuera yo la candidata a vice y que viniera de otro partido. La verdad que han estado trabajando codo a codo conmigo, en los equipos técnicos y en el territorio. El radicalismo tiene mujeres muy valiosas en lo técnico y en la militancia que deberían figurar más o ocupar lugares de mayor preponderancia. Creo que de a poco se va a ir dando, espero ser esa punta de flecha donde una mujer que llegue a un cargo electivo importante sea la puerta para otras mujeres.

-No es la primera vez que Alfredo Cornejo lleva a una mujer de compañera de fórmula. En 2015 fue Laura Montero. Hicieron una buena campaña juntos pero una vez electos llevaban agendas paralelas, ¿piensa que le puede pasar algo similar?

Laura Montero estaba en el Senado, mucha relación con ella no tuve. La diferencia es que Laura fue impuesta como vicegobernadora por otro sector del radicalismo, no tenía una relación previa con Alfredo Cornejo, no se conocían, no habían trabajado juntos antes. La verdad que eso no me pasa a m. Yo con Alfredo Cornejo he trabajado mucho. Cuando fui diputada trabajamos muchos proyectos juntos y él vio cuál era mi capacidad de trabajo. También durante la pandemia trabajamos muchas cosas en conjunto porque era el que escuchaba mis pedidos respecto a cómo tenía que ir manejándose la pandemia porque me habían cerrado el micrófono por otro lado.

-La bloqueó el gobernador Rodolfo Suarez, ¿no?

-Sí (risas)

-¿Después hablaron de esta situación?

-Sí, ya pasó. Fue el fragor de la batalla.

-Volviendo al trabajo previo con Alfredo Cornejo, ¿usted siente que este tiempo compartido habilita un trabajo conjunto hacia adelante?

-Sí, porque yo sé cómo gestiona Alfredo. Conozco cuáles son sus objetivos, hemos trabajado en los equipos técnicos en conjunto. Me ha posibilitado participar, me ha permitido injerir en toda la plataforma, en la forma de hacer la campaña. La verdad nos conocemos bastante los dos y sabemos cuáles son las limitaciones y los objetivos de cada uno. Él sabe quién soy, sabe cómo soy y a pesar de eso me eligió.

-¿Cómo han sido estos meses de campaña?

-Toda la campaña para mí ha sido un momento de mucho aprendizaje permanente, de conocer un montón, de interiorizarme con un montón de cosas que no sabía, de relacionarme con diferentes sectoriales, ONGs y asociaciones que me han ido nutriendo en este tiempo. Estoy agradecida gane o no gane de lo que he aprendido y estudiado porque yo vengo del sector de salud y de lo privado.

-Pensando hacia adelante de ganar las elecciones, ¿qué ideas tiene para aplicar en la Legislatura?

-Centrarme en lo que corresponde justamente la vicegobernación que es presidir el Senado y llegar a los consensos necesarios para todas las leyes, fundamentalmente para el presupuesto que es la herramienta que tiene el Gobierno. Por otro lado, he pensado en modificaciones que hay que hacer, como por ejemplo, tener un digesto donde uno tenga acceso a las leyes que hay en Mendoza y ver cuáles son obsoletas, no sirven para derogarlas. Necesitamos eficientizar el Estado para que no le ponga trabas al privado y las actividades económicas se reactiven. Más que sacar muchas leyes o leyes nuevas, hay que hacer una depuración de las que hay y ver cuál realmente nos sirven y cuáles son las que ayudan.

-¿Qué otras propuestas tiene?

También he pensado que en general el legislador muestra su trabajo con proyectos. Algunos tienen una productividad exagerada y presentan cualquier cosa. Entonces creo que aquellos proyectos signifiquen una derogación de presupuesto hay que ver si son viables para que no se aprueben y sean letra muerta. También quiero seguir trabajando en algo que Laura Montero hizo muy bien que fue bajar el gasto político de la cámara. Con lo que ella se ahorró en ese momento construyó un edificio, o sea más visible que eso es imposible. Se ahorró un montón de alquileres y todo ese gasto ahora va a otras cosas como salud o seguridad.

-Siempre se habla del gasto en política y se señala mucho a los legisladores.

-Creo que hay que hacer docencia en ese tema. No es lo mismo la Legislatura de Mendoza que la Legislatura de Buenos Aires o el Congreso donde se sesiona dos veces al año. La Legislatura de Mendoza fue la única que estuvo abierta durante la pandemia, los legisladores tienen un solo asesor a diferencia de lo que pasa en el Congreso donde tiene 30 ó 40 asesores, son pymes. Hay Legislaturas unicamerales y gastan 10 veces más que la de Mendoza. A veces se habla del ítem banca y la verdad que yo en cuatro años no faltó ningún legislador de ningún partido y te sesionaba todas las semanas. Entonces no podemos meter todo en la misma bolsa.

-Si es vicegobernadora, ¿cómo se ve en el rol de mediadora para llegar a los consensos teniendo un perfil tan directo y ácido?

-Creo que hay un preconcepto respecto a mi persona y algunas publicaciones periodísticas que me envilecen. Cuando estuve en la Cámara fui presidente de la Comisión de Salud y trabajé muy bien con todos los partidos políticos, con el peronismo, con la izquierda, con el radicalismo, con absolutamente todos. Y logré consensos para sacar leyes que tenían que ver con la salud con el apoyo de cada uno. Tengo leyes presentadas con coautores que son del peronismo y de la izquierda por ejemplo la ley de adicciones. Al momento de dialogar me llevo muy bien con todo el mundo.

-Pero su perfil en las redes es muy distinto al del diálogo

-A veces uno tiene que llamar la atención para ciertos temas en particular, por ahí las redes magnifican eso y esa es la parte que se ve de uno. Pero hay otra Hebe que logra consensos.

-Se conoce más a la Hebe negacionista, que critica las medidas de la pandemia pero ese discurso ha ido bajando en efusividad con el correr de la campaña.

-Yo sigo siendo la misma Hebe liberal de siempre, la misma Eve que va a seguir defendiendo cada uno de los derechos. Pasa que a veces soy muy efusiva en defender esos derechos y hay gente a la que le cae mal, yo no tengo la culpa.

-Propuso estar mucho tiempo en el sur.

-Lo prometieron todos. Lo prometió Rodolfo Suarez, vino la pandemia y pasaron cosas. Yo soy de San Rafael, vivo en San Rafael. No me voy a mudar de Cuadro Benegas por nada en el mundo. Mis hijos tienen su escolaridad, sus amigos, yo no le puedo modificar la vida a mi familia. No me puedo mudar a Mendoza. Fue una de las cosas que hablamos con Alfredo. Yo le dije que sí pero que no me iba a mudar, viajar para las sesiones, las reuniones de gabinete pero pasar la mayor parte del tiempo en San Rafael. Creo que es importante que la provincia tenga una presencia de la fórmula en el sur porque siempre nos sentimos postergados.

-¿Que la diferencia de los otros candidatos a vicegobernador?

-La principal es que son todos hombres, del norte de la provincia, del Gran Mendoza y los otros vienen de la actividad política y yo vengo del sector privado. Me chocó la foto del debate, cuando miro, veo solo hombres. Esto me cargó de una responsabilidad importante, tengo la necesidad de ser una buena vicegobernadora, dejar bien a las mujeres. Porque siempre para las mujeres hay una vara más alta. En general, en política las mujeres están relegadas. Cuesta mucho llegar a los lugares de poder. El hombre que participa en política solo se dedica a la política, las mujeres no. Las mujeres nos dividimos entre la familia, la profesión y la política.

-¿Qué expectativas tiene para el domingo?

Uno no tiene que festejar antes de tiempo si bien la encuestas, nos dan favorables pero la verdad es que las encuestas no le han estado pegando últimamente. De todos modos lo que he vivido en la calle, he sentido mucho apoyo de la gente, mucha confianza de la gente y eso me da esperanza para que el domingo podamos festejar.

-En las últimas semanas la campaña ha sido un poco sucia.

-¿Un poco? Si se la mira con un solo ojo. Esa fue una de las cosas que hablé con Alfredo al principio de la campaña. Yo le dije ´quiero que hagamos una campaña que sea propositiva, que estemos por encima de la chicana, que estemos por encima de lo sucio´. La gente la está pasando muy mal para que nosotros estemos metidos en el barro, necesitamos darle esperanza y propuestas. La gente pide resolver problemas. Nuestra campaña fue propositiva y viendo que se puede mejorar.

-¿Cómo ve la situación electoral a nivel nacional?

Complicado. Nos llevamos una sorpresa con el fenómeno Javier Milei. Yo no sé hasta dónde es un fenómeno de hartazgo de la gente o de que la gente quiera ideas liberales de las que él propone. Yo creo que la mayoría de la gente no está entendiendo mucho las cosas que él propone. Decir que la salud y la educación no va a ser pública, veo difícil que el argentino lo acepte. Es un fenómeno discursivo. Dice que los políticos son todos malos y él es político, hace años que está vinculado a la política.

-En San Rafael el Frente Libertario creció entre las PASO y las generales municipales y consiguió una banca en el Concejo Deliberante.

-Fue por arrastre porque si veías las propuestas, no existían. Hay que ver cómo sigue ese fenómeno a nivel nacional porque creo que hay mucha gente que lo votó pensando estas son las PASO como el voto castigo como le pasó a Macri y después se revirtieron los números.

-En ese momento Mauricio Macro hizo una gran campaña nacional.

-Una campaña épica. Veremos si Patricia logra esa épica y logra revertir la situación, bueno al menos pasar al balotaje. Si el balotaje fuera entre Milei y Patricia, y quedara afuera el kirchnerismo marcaría un cambio de época total.