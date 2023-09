Uno de los voceros de Bullrich pidió duplicar las horas de clases diarias

“Los que dicen que el ballotaje es entre Milei y Massa, o no viven en el territorio o no tienen idea de lo que está pasando. Si Milei creciera, lo haría sobre el voto de Unión por la Patria. Y lo mismo pasaría con el de Massa, que subiría porque le quita votos a La Libertad Avanza", le dijo en las últimas horas a MDZ Joaquín De la Torre, transformado en los últimos años en uno de los buceadores del humor social más afilado del conurbano bonaerense.

"Veo a Patricia (Bullrich) firme en crecimiento y siento que la gente ya se quejó, ya nos dio un susto a todos y ahora va a votar racionalmente porque entiende que la elección que viene es sobre quién conduce el cambio profundo", indicó y agregó: "Que la gente quiere un cambio, quedó claro en las PASO. La gente va a cambiar. Y quien lidere ese cambio profundo va a definirse después en un ballotaje entre Patricia y Milei".

-La dura interna a la que sometieron a sus propios votantes es el mayor desafío que tiene por delante Juntos por el Cambio.

Entre los analistas políticos y nosotros, los políticos, nos enfrascamos en mirar la realidad con un mecanismo antiguo, perimido. Ya nadie significa más votos que el de él mismo. La gente vota con total libertad. Las estructuras han fracasado. La estructura de Juntos por el Cambio perdió por paliza. El 95% de la dirigencia perdió contra Patricia y la estructura del peronismo perdió contra Milei.

Ahora, los dirigentes de Juntos por el Cambio están poniéndose de acuerdo para trabajar juntos y esto provocará que, por primera vez en la historia, el kirchnerismo salga tercero en una elección.

Joaquín De la Torre con Patricia Bullrich en una recorrida reciente

-¿Elegís creer?

Nooo. Es mi sensación al observar cómo se movió el voto en las PASO.

-¿Cómo van a trabajar el tema de los planes y la ayuda social? Uno de los reproches que se le hace al Gobierno de Mauricio Macri fue precisamente lo que hizo durante su gestión y su alianza con los grupos piqueteros.

¿Con ese modelo se mejoró o se empeoró la situación social y se recuperó la escalera social ascendente? La respuesta es NO. Los políticos tenemos que garantizarle a la gente que haya más riqueza y más trabajo. No podemos dar limosna e irnos a dormir tranquilos. Tenemos que trabajar fuertemente para que no haya más gente pobre o que caiga a esa situación. Eso es primordial. Y no tenemos que mentirnos entre nosotros.

Hay que apuntar fuertemente a la primera infancia y la calidad educativa. Estar atentos y acompañar a los sectores en riesgo para que no abandonen y sigan estudiando. Además, hay que sumar a los que aún no estuvieron. Tenemos que trabajar para que los chicos de 0 a 18 años, todos, puedan estudiar y formarse para luego ser libres. Hoy, más del 50% de los chicos no son libres y nadie me puede decir que no terminarán siendo pobres.

Darles mejor educación es terminar con la pobreza, dotándolos de habilidades y posibilidades para que se realicen, ingresen a las universidades y salgan de las calles. Todo lo otro es jueguito para la tribuna que no cambiará la realidad.

-Los jóvenes que trabajan, inclusive, rozan el límite de la pobreza. Y se consideran clase media.

Ese es el mejor peor ejemplo de lo que es el kirchnerismo. Señores que vinieron a traer asados, a erradicar la pobreza y lo único que hicieron fue llevar a la clase media a la pobreza. Entonces, tenés barrios donde lo único que hace posible el ascenso social es la transa y la delincuencia.

Por eso ahí, mi gran diferencia con Javier Milei y su equipo es el tema de la droga. No puede ser liberado, bajo ningún aspecto, el consumo de droga. Si estamos a favor de la vida, no podemos estar a favor de la venta libre de droga. Eso enferma más a nuestra sociedad, pero en los barrios vulnerables lo hace mucho más porque sus posibilidades de elegir son mucho menores. Me decía un pastor, cuando yo era intendente y pretendía ordenar la noche, que la mejor manera de ocuparnos de la noche de nuestros hijos era ordenando el día.

Hoy en los barrios los chicos tienen cuatro horas de clases, cuando las tienen, y después salen y se quedan por ahí boyando, con familias destruídas, con las madres solas. Es el drama de la familia monoparental. Son huérfanos con padres vivos. Hay que armar un esquema educativo integral, donde los chicos estén seis horas en el colegio y dos en los clubes, o en el mismo colegio haciendo deportes, recreación y contenidos.

-¿Cómo vas a hacer con los gremios?

El derecho más importante que nos jugamos es el de los niños a aprender. Todos los demás derechos tienen que estar en función de eso. Y el que no lo entiende no será parte del sistema educativo. (Roberto) Baradel y sus amigos tienen que elegir en qué lugar se paran. O quieren ser educadores o beneficiados de un sistema que no sirve ni educa.