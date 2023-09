Un hombre aliado a Juan Schiaretti dijo que votaría a Sergio Massa en un balotaje

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez fue contundente al sostener que no prefiere ni a Patricia Bullrich ni a Javier Milei en una eventual segunda vuelta en caso de enfrentarse a Sergio Massa.

"Yo ya tengo tomada una decisión: si en un eventual balotaje, nosotros, que tenemos la mejor propuesta, no tenemos la posibilidad de participar, yo no voy a ser ni neutral ni indiferente. Yo no quiero el país que proponen ni Javier Milei ni Patricia Bullrich", sostuvo el legislador cercano al candidato a presidente, Juan Schiaretti.

De todas formas, el legislador que lidera el bloque de diputados Interbloque Federal señaló que el dirigente cordobés cuenta con "el mejor programa y la mejor de las capacidades" para alcanzar el balotaje.

"Si eventualmente no llega, nosotros vamos a tener que definirnos. El peronismo tiene que leer cuál es esta tendencia", señaló en diálogo en Modo Fontevecchia por Radio Perfil.

Al ser consultado sobre la situación de las coaliciones de la oposición, consignó que "el nuevo rector ideológico de Juntos por el Cambio es Javier Milei" y añadió que "esto ya sucede desde el año pasado" cuando el referente de La Libertad Avanza "marcó una posición ideológica".

Respecto a la idea de la dolarización que propone el libertario, Rodríguez expresó que el economista "tiene que cambiar su programa" para ir hacia otro que esté más "adecuado a las características y estructura económica, política y social de la Argentina".

"La dolarización se cae por los patacones (que podrían emitir las provincias) y los vouchers educativos se caen por su propio peso. El sistema federal del país hace que la educación no sea una decisión de la política nacional, requiere la adhesión de las provincias", concluyó.