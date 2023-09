El radicalismo reaccionó contra Mauricio Macri tras criticar a los diputados que dieron quórum para Ganancias

La interna de Juntos por el Cambio se reavivó en las últimas horas tras la media sanción para modificar el Impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados. Este miércoles, Mauricio Macri salió a criticar la medida y la calificó "como “un mamarracho electoral” ya que "acercará a la Argentina a una hiperinflación".

Acto seguido, cuestionó a los legisladores radicales del sector Evolución que dieron el quórum para debatir la iniciativa y señaló que “apoyarla es una irresponsabilidad” por parte del espacio que integra la coalición opositora. "El populismo es contagioso", remarcó el líder opositor.

Fue a raíz de esto que desde este espacio salieron a contestarle. La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, una de las que estuvo presente en su banca, se desmarcó de los cuestionamientos de Macri: "Yo respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Decir eso es simplificar".

En diálogo por Futurock, la legisladora del espacio de Martín Lousteau argumentó que su asistencia fue para presentar un proyecto propio que involucraba la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT), como una forma de "reparación histórica por la voladura de la Fábrica Militar de 1995". "Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", añadió.

Otras de las que negó haber facilitado el tratamiento del proyecto impulsado por Sergio Massa fue la legisladora del radicalismo Danya Tavela, quien recalcó que el oficialismo "ya tenía quórum" tras el respaldo del frente liderado por Javier Milei y la izquierda. “Tiene mala información el expresidente", lanzó en Urbana Play.

"Nosotros creíamos que efectivamente esta medida no era oportuna para tomarla en este momento y no tenía el respaldo necesario para sostener la pérdida de recaudación. Para nosotros no había ninguna duda de que había que votar en contra", finalizó.