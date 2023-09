Sergio Massa agitó la "campaña del miedo" y apuntó contra la dolarización

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, recurrió nuevamente a la "campaña del miedo" de cara a las elecciones generales de octubre y sostuvo que el boleto de tren pasaría a costar $1100 en caso de que la oposición "gane las elecciones".

"Si hay cambio de gobierno el boleto de tren pasa a valer 1100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. No solo piensan en privatizar ferrocarriles, también en eliminar la ayuda del Estado en los boletos. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, jubilado, laburante, lo que pasa a significar pagar eso por un boleto", sostuvo el ministro de Economía

"Una cosa es escuchar palabritas haciéndose los simpáticos y picantes en canales de TV y otra es bajar eso a la vida de la gente", agregó Massa.

Axel Kicillof lanzó críticas contra el FMI

Luego lanzó dardos contra la oposición, aunque sin mencionarlos. "Unos plantean dolarización, la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Otros una dolarización cobarde, plantean convivir porque no se animan a hacerlo. Nosotros sabemos que es con una moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo", sostuvo Massa.

Massa agitó la "campaña del miedo" durante un acto en San Vicente, donde se inauguró un paso bajo nivel del ferrocarril Roca. Allí destacó el rol del tren dentro del crecimiento nacional y prometió seguir invirtiendo en obra pública. "Este es el número 26 que inauguramos", remarcó. Allí también estuvo presente el gobernador provincial, Axel Kicillof, quien también apuntó contra el Fondo Monetario Internacional.

"Con el crédito que tomó (Mauricio) Macri, con toda esa deuda que hoy nos oprime, se podrían haber hecho 9 mil viaductos", sostuvo. "El organismo que la tomó se cree con derecho para dirigir la obra de nuestro país", completó el mandatario bonaerense.