Patricia Bullrich recrudece la campaña con su mensaje de mano dura para bajar el delito

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, afirmó que la ciudadanía siente que "el país es un desorden" y prometió que en caso de llegar a la Casa Rosada impulsará en el Congreso la baja de "la edad de imputabilidad".



Bullrich realizó estas declaraciones durante una recorrida que compartió por la zona norte del Gran Buenos Aires junto al postulante a gobernador de la provincia por esa coalición, Néstor Grindetti.



“Los vecinos nos transmiten que se sienten solos. Viven en un país donde todo es un caos, no saben si al salir de sus casas van a poder volver. sienten que el país es un desorden, que no les da ninguna oportunidad de progreso”, señaló Patricia Bullrich durante la recorrida.



La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri recorrió los distritos de Pilar y Escobar, y ratificó su postura de modificar el código penal y de bajar la edad de imputabilidad.



“Desde el 2018 tenemos presentado un proyecto, que luego presentó (el diputado nacional) Cristian Ritondo de nuevo, para bajar la edad de imputabilidad", recordó.



Y, aseguró que de resultar elegida presidenta, "el 10 de diciembre yo voy a llegar al Congreso con proyectos económicos, proyectos penales, proyectos para mejorar la educación y desregular para tener una economía más simple. Entre esos proyectos está la baja de imputabilidad de los menores.”



Grindetti consideró que en el conurbano, "la escalada de la violencia y el delito no encuentra límites y que el gobierno provincial está ausente en todo sentido".



"Necesitamos volver a trabajar de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad, se necesita decisión política y firmeza para controlar el delito”, puntualizó el postulante.