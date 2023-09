Los oficialismos son favoritos para ganar el domingo, pero la expectativa está en el día después

Este domingo hay elecciones en 7 departamentos para elegir intendente y la mitad de los miembros de Concejos Deliberantes. Casi todos son administrados por el PJ, menos San Carlos que está gobernado por un frente que encabeza Unión Popular. Los sondeos previos anticipan que habría un triunfo de los oficialismos y que Cambia Mendoza, que gobierna la provincia, no podría ganar ninguna comuna aunque en algunas podría dar pelea.

Son tiempos electorales revueltos y las elecciones del domingo parecen ser una excepción en la tendencia que se está dando en Mendoza en los últimos tiempos: que la ciudadanía local no prefiere mayoritariamente votar al PJ. Rápidos de reflejos, los intendentes peronistas hace un año y medio planearon desdoblar y convocar de manera separada a la elección provincial. Los jefes comunales buscaron – y están a punto de encontrarlo- un triunfo del “peronismo que gestiona”. Los jefes comunales eligieron la orfandad, pues buscaron despegarse del gobierno nacional al que adhirieron y también a otros referentes. Ni siquiera la llegada de Massa a la candidatura a presidente (que fue bien vista) sirvió para asociarse a alguna figura.

Más allá del lo que ocurra el domingo, la atención estará puesta en el día después. El candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, quien no jugó en estos comicios, intentará concretar lo que ha venido buscando en este tiempo: que más dirigentes peronistas de peso se manifiesten a favor suyo. Es decir, con la intención de que haya “un voto útil”- como está calando entre peronistas- para derrotar al oficialismo provincial, algo que hoy los sondeos previos no ven posible, aunque sí anticipan una pelea electoral más reñida.

Uno por uno

En San Carlos, que hay una tradición de desdoblar los comicios, ocurrió lo mismo en medio de la decisión de sus referentes integrar La Unión Mendocina, pero además porque se trata de un departamento con particularidades ya que el frente que lidera Unión Popular se armó en 2007 en torno a la lucha contra la minería metalífera. Como ocurrió en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 30 de abril se espera que los oficialismos retengan las comunas. En ese sentido, el intendente Matías Stevanato de Maipú obtendría un abultado porcentaje- por encima del 50% de los votos- destacándose sobre el resto de sus pares, aunque la santarrosina Flor Destéfanis también lograría la reelección con un triunfo similar.

Omar Félix busca volver a la intendencia para suceder a su hermano Emir.

En el resto de las comunas, habría algunas situaciones particulares. En San Rafael, Omar Félix no tendría mayores problemas para sostener la "dinastía"; pues no hay sondeos que indiquen lo contrario. Los otros dos competidores que son Cambia Mendoza, que postula como candidato a intendente al senador provincial Abel Freidemberg y el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados con Rodolfo Bianchi a la cabeza (referente del presidenciable Javier Milei) quedarían atrás aunque se estima un crecimiento de los últimos de los 9 puntos obtenidos en las primarias, a los 18. Claro está, empujados por el “efecto” Milei.

En La Paz, los números como en las primarias estarían muy ajustados los porcentajes. El actual intendente Fernando Ubieta fue el más votado con el 48% mientras que el radical Ramiro Blanco obtuvo el 43%. Sin embargo, pese a la escasa diferencia, en el PJ creen que el jefe comunal obtendría la relección sin problemas y lo mismo ocurrirá en Tunuyán, en el que el intendente Martín Aveiro va como candidato a concejal para traccionar en la boleta y empujar el triunfo de Emir Andraos.

Lavalle volverá a optar por el peronismo, aunque Edgardo Gonzalez el candidato de ese partido, no responde al actual intendente Roberto Righi, a quien le ganó la interna y además hay que tener en cuenta que el actual jefe comunal se pasó recientemente a militar con De Marchi.

En San Carlos, el pediatra Alejandro Morillas, quien es el referente del oficialismo, que va con el sello “Encuentro por San Carlos”, es el favorito para ganar, pero hay matices. El voto opositor se dividiría entre Silvio Panocchia de Cambia Mendoza y Marcelo Romano, del Partido Verde. Esa división podría favorecer al oficialismo. El exlegislador provincial fue el único integrante de su partido que hizo una buena elección y podría alcanzarle la cantidad de votos para meter concejales. La intendenta de Santa Rosa junto a su marido, Diego Foco, candidato a concejal @mflordestefanis

Esta elección, como la del 24 de este mes donde se elegirá gobernador y vice, la mitad de la Legislatura y las autoridades de los 11 departamentos restantes se vota a través del mecanismo de la boleta única. Se trata de un mecanismo que ya se usó en las PASO locales por el que deben hacerse marcas (cruz o tildes) con una lapicera al lado de los nombres de los candidatos elegidos. No hay cuarto oscuro sino que se vota en módulos dispuestos en el mismo aula donde están las autoridades de mesa.

Nuevo escenario

El día después de la elección se vienen reacomodamientos y pujas muy fuertes en la política local porque faltarán sólo 20 días para las generales provinciales. De acuerdo a fuertes partidarias, De Marchi, quien se ilusiona con arrebatarle la gobernación a Cornejo, intentará que referentes peronistas, con el triunfo municipal a cuestas, hagan declaraciones públicas a su favor – porque ya no pueden aparecer en ninguna boleta ya que los tiempos electorales lo impiden-.