La defensa del jefe de "los copitos" sigue sosteniendo su inocencia: “No hay una sola prueba que lo ate al atentado"

A un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa avanza contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los únicos tres acusados que esperan en prisión la realización del juicio. Uno de ellos, conocido como el jefe de "los copitos", continúa alegando su inocencia. “Está claro que Carrizo mentía. Lo que él estaba haciendo era sacarse chapa de algo que no era”, sostienen desde su defensa.

Nicolás Carrizo era el jefe de ambos en un negocio que se dedicaba a la venta de “copos de nieve”. Quedó detenido 12 días después del acto luego de que entregara su celular a la justicia ya que declaró como testigo de sus empleados. En el teléfono se encontraron mensajes que lo comprometieron: “Recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía” y “mi empleado le quiso disparar”, son algunos de los mensajes encontrados, correspondientes a la noche del atentado.

“Carrizo tiene un hilo de 7 grupos de mensajes que lo complican. Ninguno es antes del atentado. No hay absolutamente nada previo al atentado que ate a Carrizo con la planificación”, afirma Marano, el abogado del imputado. Además, agrega: “Cuando vos ves el historial de mensajes entre Brenda Uliarte y Sabag Montiel hay cientos de mensajes que los atan al atentado, ahora, como puede ser si eran tres organizando, entre dos encontramos una plétora de mensajes que los atan al atentado, y del tercero no encontramos no algunos, ninguno, cero”.

Marano explica el contexto en que el imputado envió los mensajes. “Carrizo se entera del atentado mirando una nota en facebook. Posterior a eso, y en una reunión de 4 amigos, bebiendo, a la noche, Carrizo empieza a mandar una serie de mensajes a ciertos destinatarios en particular”, que entre ellos se encontraban un hermanastro, una mujer, entre otros.

Carrizo le había enviado mensajes a una mujer que, según el abogado, le gustaba, por lo que explica que “Carrizo dijo 'el arma era mía, una .22 que yo tenía'. Cuando vamos a analizar el arma del atentado descubrimos que era una .32 y no una 22, por lo cual está claro que Carrizo mentía (...) Lo que Carrizo estaba haciendo era sacarse chapa de algo que no era”, explica el abogado defensor.

“Hay elementos para llevar a Carrizo a juicio, de eso no caben dudas. De todas maneras yo tampoco tengo dudas que a esta altura, ni el fiscal, ni la querella, ni la jueza de primera instancia tienen ninguna duda de la inocencia de Carrizo”.

Sobre el atentado, la querella sostiene que existió un financiamiento, pero Marano lo desmiente firmemente: “Es difícil poner el énfasis en el nivel de payasada que implica hablar de financiamiento en un atentado en donde se llevó adelante un intento de magnicidio con un arma vieja y rota, ¿qué financiamiento pudo haber habido? (...) hubiesen contratado un mejor sicario, hubiesen comprado un arma en condiciones”.

Además, el abogado denunció que la querella está “constantemente tratando de dilatar los plazos del proceso porque evidentemente le genera un rédito política a la querella hacerlo”. “(Las pistas como Casablanca o Delfina Wagner) son todas estrategias para dilatar la conclusión de esta causa en juicio, que es a donde tiene que concluir, así finalmente se puede separar la paja del trigo, demostrar la inocencia de Carrizo, y terminar con esta pesadilla de estar detenido a poco menos de un año”, señala.

Por último, Marano comenta cómo es el futuro de la causa, y una vez más, afirmando la inocencia de Carrizo: “Entiendo que la convocatoria a juicio va a ser próximamente, durante la primera mitad del próximo mes. Quisiera creer que eso va a ser así y no vamos a tener ninguna sorpresa por parte de la fiscalía y por la querella, buscando dilatar la fecha de juicio, porque hay 3 personas detenidas y al menos una de ellas es inocente, con lo cual la expectativa es que el juicio se haga lo antes posible”.

Nicolás Carrizo está cumpliendo prisión preventiva hasta una condena firme, aunque su defensa haya solicitado la prisión domiciliaria en reiteradas ocasiones. Mientras tanto, Sabag Montiel y Uliarte también cumplen condena en suspenso en el penal de Ezeiza, esperando la condena.