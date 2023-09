Javier Milei se peleó con el orfebre encargado de hacer el bastón presidencial: "Tremendo mentiroso"

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó al reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, quien había asegurado que el economista libertario ya le había encargado un bastón presidencial con ciertas particularidades.

Pallarols, reconocido por ser el orfebre encargado de hacer los bastones presidenciales, aseguró que recibió un llamado de Javier Milei y que éste le pidió un bastón con "una peluquita".

Milei desmintió de manera tajante las afirmaciones de Pallarols. "Tremendo mentiroso", comenzó su descargo Milei, y continuó: "No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido...".

Javier Milei trató de "mentiroso" a Pallarols

"FRENTE A ESTA MENTIRA en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols", completó Milei, enojado con el reconocido orfebre, quien es amigo de Carlos Maslatón, con quien Milei se encuentra distanciado desde hace varios meses.

Mirá las declaraciones de Juan Carlos Pallarols que generaron el enojo de Milei: